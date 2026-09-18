U NAREDNA DVA SATA STIŽU PLJUSKOVI SA GRMLJAVINOM Hitno se oglasio RHMZ: Ovi delovi Srbije prvi na udaru (FOTO)

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod oglasio se na svom zvaničnom sajtu najnovijim saopštenjem.

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- U naredna dva sata na jugozapadu i, nešto ređe na zapadu i jugu Srbije promenljivo oblačno, ponegde s kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

ZA VIKEND TOPLO, OD PONEDELjKA OSETNIJI PAD TEMPERATURE

Sutra (19.09.) promenljivo oblačno i toplo sa sunčanim intervalima i lokalnom pojavom kiše i kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom, uglavnom posle podne u brdsko-planinskim predelima. Vetar slab i umeren, severni i severoistočni. Najniža temperatura od 10 do 17 °S, a najviša od 26 do 32 °S.

U nedelju (20.09.) ujutro ponegde magla ili niska oblačnost. U toku dana promenljivo oblačno i toplo sa dužim periodima sunčanog vremena, ponegde i pretežno sunčano, a posle podne na jugozapadu i jugu Srbije i sa retkom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska. Maksimalna temperatura biće u intervalu od 26 do 31 °S.

Sledeće sedmice se zadržava promenljivo uz smenu sunčanih i oblačnih perioda i uglavnom suvo, ali osetno hladnije vreme (kiša će biti retka i izolovana pojava), a u ponedeljak i utorak će duvati umeren i jak severozapadni vetar. - stoji na sajtu RHMZ.

Foto: RHMZ printskrin