U NAREDNA DVA SATA STIŽU PLJUSKOVI SA GRMLJAVINOM Hitno se oglasio RHMZ: Ovi delovi Srbije prvi na udaru (FOTO)
REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod oglasio se na svom zvaničnom sajtu najnovijim saopštenjem.
- U naredna dva sata na jugozapadu i, nešto ređe na zapadu i jugu Srbije promenljivo oblačno, ponegde s kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.
ZA VIKEND TOPLO, OD PONEDELjKA OSETNIJI PAD TEMPERATURE
Sutra (19.09.) promenljivo oblačno i toplo sa sunčanim intervalima i lokalnom pojavom kiše i kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom, uglavnom posle podne u brdsko-planinskim predelima. Vetar slab i umeren, severni i severoistočni. Najniža temperatura od 10 do 17 °S, a najviša od 26 do 32 °S.
U nedelju (20.09.) ujutro ponegde magla ili niska oblačnost. U toku dana promenljivo oblačno i toplo sa dužim periodima sunčanog vremena, ponegde i pretežno sunčano, a posle podne na jugozapadu i jugu Srbije i sa retkom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska. Maksimalna temperatura biće u intervalu od 26 do 31 °S.
Sledeće sedmice se zadržava promenljivo uz smenu sunčanih i oblačnih perioda i uglavnom suvo, ali osetno hladnije vreme (kiša će biti retka i izolovana pojava), a u ponedeljak i utorak će duvati umeren i jak severozapadni vetar. - stoji na sajtu RHMZ.
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
STIŽE OSETNO ZAHLAĐENjE: Evo šta možemo da očekujemo od ponedeljka
18. 09. 2026. u 12:25
POGORŠANjE VREMENA TEK SLEDI: Pljuskovi sa grmljavinom stižu u ove delove Srbije
18. 09. 2026. u 12:10
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Postigao jedan od najlepših golova u istoriji Mundijala: Odlazak u penziju i kraj jedne ere (VIDEO)
Jedan od najboljih kolumbijskih fudbalera svih vremena, Hames Rodrigez, završio je reprezentativnu karijeru u 35. godini života.
15. 09. 2026. u 21:04
Komentari (0)