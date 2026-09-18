"ZAKLETI SE OTADŽBINI ODUVEK JE BILO ZA DIVLJENJE": Ministar Gašić na polaganju vojničke zakletve u Valjevu (FOTO)

MINISTAR odbrane Bratislav Gašić prisustvovao je danas polaganju zakletve vojnika na dobrovoljnom služenju vojnog roka generacije „septembar 2026“, kandidata za prijem u profesionalnu vojnu službu u svojstvu profesionalnih vojnika i učenika 54. klase Srednje stručne vojne škole „1300 kaplara“, u kasarni „Vojvoda Živojin Mišić“ u Valjevu.

Foto: Ministarstvo odbrane

Tom prilikom, ministar Gašić čestitao je svima položenu zakletvu naglasivši da je vojnička zakletva jedna od najlepših i najčasnijih tradicija našeg naroda.

- Ona je dokaz časti, odvažnosti i spremnosti da se služi višem cilju. Zakleti se otadžbini i založiti svoju reč kao jemstvo vojničke ispravnosti i moralnosti, oduvek je bilo za divljenje. Kao ministar odbrane, ali i kao građanin Republike Srbije, otac i deda, osećam ponos što imam priliku da se i ovog puta obratim na svečanom činu polaganja zakletve nove generacije vojnika na dobrovoljnom služenju vojnog roka, klase učenika Srednje stručne vojne škole „1300 kaplara“ i kandidata za profesionalne vojnike – rekao je ministar odbrane naglasivši da su se mladići i devojke datom rečju obavezali na služenje Republici Srbiji.

On je istakao da je danas Vojska Srbije nikad snažnija i opremljena najsavremenijim sredstvima naoružanja i vojne opreme, i spremna da izvrši svaki zadatak koji se pred nju postavi.

Foto: Ministarstvo odbrane

- Uverili smo se u to i prošle nedelje na Pešteru, na vežbi „Pobednik 2026”, gde smo, pored vrhunske savremene tehnike, videli na delu i visoku motivisanost i posvećenost svih učesnika vežbe. Bez takvih ljudi, sve je uzalud. Zato mi je posebno zadovoljstvo kao ministru kada vidim nove generacije spremne da usvajaju znanja i usavršavaju veštine učeći od starijih istovremeno dajući svoj doprinos prožet duhom vremena u kojem stasavaju. Na taj način stvaramo još snažniji sistem spreman na izazove modernog doba - rekao je ministar odbrane.

Ministar Gašić istakao je da je ponosan na mlade ljude koji danas donose važnu, ispravnu, časnu odluku i to u vremenima turbulentnih dešavanja u celom svetu. On je roditeljima poručio da su njihova deca naučena pravim vrednostima, odlučna da se zalažu za više ciljeve, da pomažu i čuvaju one kojima je to potrebno.

- I ja lično, osećam i delim vašu sreću. Uložili ste godine truda da ove mladiće i devojke izvedete na pravi put i neizmerno vam hvala na tome. Zato je ovo i vaš dan. Budite im podrška i nadalje, kao što ste bili i do sada. Vaša roditeljska reč, razumevanje i ohrabrenje mnogo će im značiti tokom vojničkih dana - istakao je ministar odbrane.

Foto: Ministarstvo odbrane

Izrazivši uverenje da će vojnici i učenici svojim trudom i zalaganjem opravdati poverenje koje im je ukazano ministar Gašić poručio im je da vođeni rečima danas izgovorene zakletve, ali i ljudskosti i visokog morala koje oduvek krase srpskog vojnika, čuvaju jedni druge, poštuju svoje starešine i budu disciplinovani i odgovorni.

- Kroz proces obuke i vojnički život sazrevaćete kao ljudi i postati jedinstven, snažan kolektiv u kojem se čuvaju ugled i čast Srbije – kolektiv na koji se računa kada je najteže. Zato iskoristite vreme pred vama da naučite što više, da izgradite sebe kao vojnike i ljude. Neka vam reči vojničke zakletve uvek budu na umu i u srcu. Budite hrabri, istrajni i dostojni uniforme koju nosite - rekao je ministar odbrane.

Polaganju zakletve prisustvovali su šef Kabineta ministra odbrane brigadni general Nikola Matović, komandant Komande za obuku brigadni general Dragiša Zlatković, predstavnici lokalne samouprave, državnih institucija, sveštenstva, rodbina i porodice vojnika.

Foto: Ministarstvo odbrane

Komandant današnje svečanosti bio je komandant Drugog centra za obuku pukovnik Nikola Fatić.

Vojnik na dobrovoljnom služenju vojnog roka Luka Milenković iz Kragujevca rekao je da je danas poseban dan, pun divnih utisaka, kao i da je izuzetno uzbuđen.

- Za dobrovoljno služenje vojnog roka odlučio sam se zbog ljubavi prema otadžbini, oružju i uniformi, kao i da nastavim porodičnu tradiciju. Deda, ujak, svi su oni bili vojna lica od svoje 14 godine, tako da sam se i ja opredelio za taj njihov put - rekao je vojnik Milenković i istakao da mu je želja da postane profesionalni pripadnik u jedinici Vojne policije.

Foto: Ministarstvo odbrane

Luka Leđanac vojnik na dobrovoljnom služenju vojnog roka dolazi iz Novog Sada i apsolvent je na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu i želja mu je da poveže te dve profesije.