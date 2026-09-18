Društvo

RASADNIK TALENATA KOJI MENJAJU SVET: Svečana akademija povodom šest decenija postojanja Matematičke gimnazije

Ljiljana Begenišić

18. 09. 2026. u 18:33

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MATEMATIČKA gimnazija - škola u kojoj se obrazuju šampioni znanja koji su ovoj ustanovi i našoj zemlji doneli više od 800 medalja sa takmičenja širom sveta - ove godine slavi šest decenija postojanja.

РАСАДНИК ТАЛЕНАТА КОЈИ МЕЊАЈУ СВЕТ: Свечана академија поводом шест деценија постојања Математичке гимназије

privatna arhiva

 Ovaj veliki jubilej biće obeležen sutra svečanom akademijom u MTS dvorani na kojoj će, kako nam kaže direktorka Mirjana Katić, biti prikazano kako je u toku šest decenija rasla jedna škola i njeni talenti.

Povodom jubileja đaci i nastavnici ove prestižne ustanove organizovali su Nedelju Matematičke gimnazije, a Mirjana Katić ističe da je cilj bio da oni prikažu i neke druge talente koji nisu povezani sa matematičkim naukama. Tako je predstavljen mural koji je u unutrašnjem dvorištu škole oslikala učenica 4b odeljenja Ana Grbušić, kao poklon svojoj školi za njen 60. rođendan.

- Ovaj izuzetan poklon svedoči ne samo o Aninom umetničkom talentu i kreativnosti, već i o njenoj ljubavi prema Matematičkoj gimnaziji - napominje direktorka. - Mural je osmišljen tako da svaki od prikazanih cvetova nosi posebno značenje i simboliku, povezujući umetnost, ideje i vrednosti koje škola neguje već šest decenija. Ovaj mural ostaje kao poseban trag jedne generacije i lep podsetnik da Matematičku gimnaziju ne čine samo znanje i uspesi, već i ljudi, talenti i veze sa školom koje traju i nakon školskih dana.

Takođe, organizovana je i izložba na kojoj su svoje slike prikazala četiri nastavnika informatike, promovisane su i dve knjige, roman koji je napisao bivši đak škole i zbirka pesama koje je napisao jedan sadašnji učenik.

- Napravili smo i specijalnu priču o tome šta đaci iz SAD koji dobiju Fulbrajtovu stipendiju mogu da dobiju u našoj školi i na našim fakultetima, jer ova stipnedija je "dvosmerna", kako naši učenici mogu da idu u Ameriku, tako i njihovi stipendisti mogu da dolaze ovde - pojašnjava Mirjana Katić.

Kada je reč o ulozi ove škole u društvu ona nagalašava da je važno da postoji ustanova koja prepoznaje talente i daje im šansu, kako oni ne bi morali sami da napreduju.

SPORTISTI I UMETNICI

Matematička gimnazija nikada nije bila samo škola za "brojeve". Uprkos predrasudama, njeni učenici su često i umetnici, sportisti, muzičari.

Trećina njih završava i muzičku školu, neki se bave glumom, pisanjem, sportom, od veslanja do basketa tri na tri. To je, zapravo, dokaz da radoznalost nema granice.

- Kada se uzmu razne baze podataka, mi smo jedinstvena škola u svakom smislu u svetu - ističe naša sagovornica. - Čini mi se da mi kao građani Srbije nismo ni svesni te izuzetnosti. U svetu velikih brojeva - Kine, Indije, Sjedinjenih Američkih Država - očekivano je da se izdvoje vrhunski pojedinci. Ali u zemlji od šest miliona stanovnika, kontinuitet vrhunskih rezultata kakav ima Matematička gimnazija prevazilazi statistiku. To je spoj sistema i strasti - izuzetni učenici, okruženi pođednako izuzetnim vršnjacima i profesorima, koji svoj posao ne doživljavaju kao obavezu, već kao poziv.

Iza uspeha ove škole, dodaje Katićeva, ne stoji samo talenat, već i nešto što se ne može propisati nastavnim planom - ljubav prema nauci i timski duh.

Iako mnoga od od ove izuzetne dece školovanje nastave van granica Srbije, Mirjana Katić poručuje:

- Ne školujemo učenike za inostranstvo, već najizuzetnije učenike koje ova država ima. Školujemo ih da misle svojom glavom, da razvijaju talenat i da učine svet boljim.

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