STIŽE OSETNO ZAHLAĐENJE: Evo šta možemo da očekujemo od ponedeljka

U SRBIJI će u subotu, 19. septembra, biti promenljivo oblačno i toplo sa sunčanim intervalima i lokalnom pojavom kiše i kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom, uglavnom posle podne u brdsko-planinskim predelima, dok će najniža temperatura biti od 10 do 17, a najviša od 26 do 32 stepena.

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Kako je danas saopštio Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ), vetar će sutra biti slab i umeren, severni i severoistočni. U Beogradu će sutra biti pretežno sunčano i toplo uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti, s vetrom slabim do umerenim, severnim i severoistočnim, i najnižom temperaturom oko 17, a najvišom oko 28 stepeni.

Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 26. septembra, u nedelju ujutro ponegde će biti magla ili niska oblačnost.

U toku dana biće promenljivo oblačno i toplo sa dužim periodima sunčanog vremena, ponegde i pretežno sunčano, a posle podne na jugozapadu i jugu Srbije i sa retkom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska. Maksimalna temperatura biće u intervalu od 26 do 31 stepena.

Sledeće sedmice se zadržava promenljivo uz smenu sunčanih i oblačnih perioda i uglavnom suvo, pri čemu će kiša biti retka i izolovana pojava, ali osetno hladnije vreme, a u ponedeljak i utorak će duvati umeren i jak severozapadni vetar.