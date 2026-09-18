POGORŠANJE VREMENA TEK SLEDI: Pljuskovi sa grmljavinom stižu u ove delove Srbije
OVOG jutra kiša je padala širom Vojvodine, u Podrinju i u Mačvi. U ovom času kiša pada u Banatu i padaće do podneva, potom će padavine prestati.
U centralnim i južnim delovima Srbije je sunčano.
Tokom dana u većini predela biće sunčano.
Posle podne, jači razvoj oblačnosti očekuje se na zapadu i jugozapadu Srbije, uz lokalne pljuskove sa grmljavinom, pojasnio je Đorđe Đurić u svojoj prognozi.
Maksimalna temperatura biće od 24 na severozapadu do 32°C na jugoistoku Srbije, u Beogradu do 28 stepeni.
Za vikend će ostati toplo, ali se očekuje promenljivo oblačno, ponegde sa pljuskovima i grmljavinom.
Jaka promena vremena očekuje se početkom sledeće sedmice, uz osetnije zahlađenje od utorka.
(Telegraf.rs)
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