POGORŠANJE VREMENA TEK SLEDI: Pljuskovi sa grmljavinom stižu u ove delove Srbije

OVOG jutra kiša je padala širom Vojvodine, u Podrinju i u Mačvi. U ovom času kiša pada u Banatu i padaće do podneva, potom će padavine prestati.

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U centralnim i južnim delovima Srbije je sunčano.

Tokom dana u većini predela biće sunčano.

Posle podne, jači razvoj oblačnosti očekuje se na zapadu i jugozapadu Srbije, uz lokalne pljuskove sa grmljavinom, pojasnio je Đorđe Đurić u svojoj prognozi.

Maksimalna temperatura biće od 24 na severozapadu do 32°C na jugoistoku Srbije, u Beogradu do 28 stepeni.

Za vikend će ostati toplo, ali se očekuje promenljivo oblačno, ponegde sa pljuskovima i grmljavinom.

Jaka promena vremena očekuje se početkom sledeće sedmice, uz osetnije zahlađenje od utorka.

(Telegraf.rs)

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