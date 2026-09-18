Društvo

ZA LJUBITELJE VEĆIH KAMPERA: Obična kategorija B više nije dovoljna, novo pravilo menja sve

K. Despotović

18. 09. 2026. u 11:09

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VOZAČKA dozvola kategorije B znači veoma jasno ograničenje za većinu vozača - automobil ili vozilo sa maksimalno dozvoljenom težinom do 3.500 kilograma. Ova brojka je godinama problem za ljubitelje većih kampera, jer dobro opremljen kamper može lako preći 3,5 tone, nakon čega obična kategorija B više nije dovoljna.

ЗА ЉУБИТЕЉЕ ВЕЋИХ КАМПЕРА: Обична категорија Б више није довољна, ново правило мења све

Foto: Justin Leighton / Alamy / Profimedia

Evropska unija sada menja pravila. Nova Direktiva o vozačkim dozvolama uvodi mogućnost za nosioce B kategorije da voze kampere sa maksimalnom dozvoljenom masom do 4.250 kilograma, a u kombinaciji sa prikolicom, ukupna dozvoljena masa može dostići 5.000 kilograma u određenim slučajevima.

Međutim, postoji važna začkoljica - sama činjenica da danas imate B kategoriju neće automatski značiti da sutra možete sesti za volan kampera od četiri tone, piše tportal. 

Kako sledi iz Direktive (EU) 2025/2205, proširenje prava na teže kampere zahtevaće dodatnu obuku ili poseban ispit, a država članica može zahtevati i jedno i drugo. Novo pravo će biti posebno označeno na vozačkoj dozvoli evropskim kodom 96.02. Moderni kamperi su poslednjih godina postali mnogo veći i opremljeniji.

B kategorija dobija novu "snagu" 

Kreveti, kupatila, rezervoari za vodu, kuhinja, boce za gas, tende, bicikli, prtljag i nekoliko putnika se brzo nagomilavaju, a elektrifikacija može dodati stotine kilograma. Tu nastaje problem, koji mnogi kupci otkrivaju tek kada počnu ozbiljnije da gledaju veće modele.

Kamper može izgledati kao malo veći kombi, ali ako mu je maksimalna dozvoljena masa veća od 3.500 kilograma, današnja standardna B kategorija više nije dovoljna.

Nova evropska pravila ovde pomeraju granice, piše tportal.

Prema tekstu nove Direktive, nakon ispunjavanja dodatnih uslova, vlasnik B kategorije moći će da vozi kamper čija je maksimalna dozvoljena masa veća od 3.500, ali ne veća od 4.250 kilograma, piše tportal.

To je 750 kilograma više od standardnog ograničenja B kategorije. Za svet kampera, tih 750 kilograma nije mala razlika. To može značiti mogućnost izbora većeg vozila, više opreme i, možda najvažnije, mnogo manji rizik da potpuno natovaren kamper prekorači dozvoljenu masu.

(tportal)

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