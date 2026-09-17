RUSKI "ILJUŠIN" ZAVRŠIO SVOJU MISIJU U SRBIJI: Za mesec dana 65 naleta sa 2.730 tona vode
RUSKI avion "iljušin" Il-76 koji je od 20. avgusta gasio požare širom Srbije završio je svoju misiju.
Od početka rada u Srbiji, avion je realizovao 65 naleta i izbacio 2.730 tona vode na najveća žarišta požara širom Srbije, uključujući Deliblatsku peščaru.
Dolazak "iljušina" izazvao je žestoko negodovanje Brisela koji se požalio što Srbija nije tražila njihovu pomoć, nego prihvatila pomoć iz Moskve.
Beograd jeste tražio pomoć od Mehanizma evropske unije za civilnu zaštitu i dobio je, ali je problem u tome što Brisel nema avion kao što je "iljušin" koji nosi 42 tone vode i efikasniji je u gašenju požara od manjih, evropskih.
(rt.rs)
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