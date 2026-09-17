ZAJEDNIČKA ISTRAGA USTAŠKIH ZLOČINA: Potpisan sporazum između Memorijalnogi centra "Staro sajmište" i "Spomen-područja Donja Gradina"

Memorijalni centar "Staro sajmište" i Javna ustanova "Spomen-područje Donja Gradina" zajednički će čuvati sećanje na žrtve ustaškog zločina genocida u NDH, kao i zločine nad Srbima, Jevrejima i Romima za vreme Drugog svetskog rata na čitavoj teritoriji bivše Jugoslavije.

tanjug

Ovo stoji u Sporazumu koji su juče potpisale direktorke "Starog sajmišta" i "Spomen-područja Donja Gradina" Krinka Vidaković Petrov i Tanja Tuleković, a dokument je potpisan Drugog dana manifestacije "Dani Srpske u Srbiji".

Krinka Vidaković Petrov rekla je da su dva logora na prostoru sajmišta bila povezana sa Donjom Gradinom, jer je veliki broj zatočenika sa prostora NDH deportovan na Staro sajmište.

- Mi imamo zajedničke tačke jer se Memorijalni centar bavi sa tri logora u Beogradu, a Beograd je bio jedina evropska prestonica gde nije bio jedan nacistički logor, nego četiri. Mi tri od ta četiri istražujemo - navela je ona. - Dva su bila na Sajmištu, i ta dva nas povezuju sa Republikom Srpskom i sa Donjom Gradinom, zato što je veliki broj zatočenika ovde, počev od maja 1942. deportovan od ustaških vlasti na Sajmište.

Ona je dodala da je logore na Starom sajmištu vodila nemačka uprava iako su i oni bili deo NDH koja je pod okupacijom držala celokupan istočni deo Srema.

Prema njenim rečima, logori na Sajmištu su na i inicijativu Nemaca pretvoreni u nacističke logore koji su u prvoj fazi bili logori za Jevreje iz Srbije, a zatim prihvatni logori za zatočenike iz NDH.

Izložba 7. oktobra u RS Pri rezultat sporazuma biće izložba koja će biti otvorena 7. oktobra u Republici Srpskoj koja na kojoj će biti prikazana stradanje na Starom sajmištu u Beogradu. Nakon toga biće upriličena i konferencija na sajmištu, što će doprinegti povezivanju i umrežavanju dva logora u kojima su stradali Srbi.

- Mi pokušavamo da te teme istražimo, jer sve što se tiče logora na Sajmištu je vrlo malo poznato ili nepoznato - istakla je Krinka Vidaković Petrov. - Važno je umrežavati se i mi to radimo sa ustanovama u Srbiji i Republici Srpskoj, sa ustanovama u Evropi, jer tako se stvara jedna mreža preko koje vi možete i da radite na sličnim temama, ali i da širite činjenice o tome šta se događalo. Naš cilj je da stavimo logore na Sajmištu na evropsku mapu nacističkih logora, i mi zato široku saradnju imamo, a posebno značajna je saradnja sa Spomen područjem Donja Gradina.

Da je važno da ove dve institucije sarađuju, istakla je i Tanja Tuleković, direktorka ustanove "Donja Gradina" i dodala da je to bitno jer je jako veliki broj ljudi iz područja koje gravitira ka Kozari i Potkozarju deportovan u logor na Sajmištu, gde su stradali.

- Ne možemo posmatrati odvojeno ni celinu koncentracionog logora "Jasenovac", niti samo "Staro sajmište", već oni zajednički čine jednu jedinstvenu celinu, a mi ovim sporazumom podižemo na viši nivo istraživanje ove teme i njenu prezentaciju i želimo što više da se posvetimo kreiranju edukativnih sadržaja za nove generacije - objasnila je Tuleković.