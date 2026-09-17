MLAZNA STRUJA SA GRENLANDA STIŽE U SRBIJU: Temperature će ići i do 0, a prve pahulje moguće i pre nego očekujemo
POSLEDNjI toplotni talas ove godine je iza nas, a nedavne prognoze su ukazivale na to da bi ceo septembar mogao proteći u znaku natprosečno visokih temperatura, bez dugotrajnijih padavina.
Međutim, usledio je nagli preokret. Umesto nastavka žarkih letnjih dana, dočekalo nas je osveženje.
Kakvo nas vreme očekuje u nastavku meseca, ali i tokom zime, otkrio je meteorolog Ivan Ristić.
Apsolutni preokret nastupa početkom naredne sedmice sa dolaskom hladnog fronta.
- U ponedeljak nam stiže hladni front, a primetićemo ga po umerenom do jakom severozapadnom vetru koji označava kraj ovog poznog leta. Ulazimo u ranu jesen i za sada nema povratka visokih temperatura - meteorološki modeli ne najavljuju ponovne vrućine.
Temperature će se uglavnom kretati oko 20 stepeni.
Mlazna struja sa Grenlanda donosi pad temperatura
Kako je objasnio ulazimo u pravi jesenji period sa temperaturama primetno nižim od uobičajenih za ovo doba godine.
- Uspostavljanjem mlazne struje sa Grenlanda stiže promena vremena. Iako nije reč o ekstremno hladnom vazduhu, prognoze ukazuju na to da će temperature već tokom naredne sedmice biti ispod višegodišnjeg proseka, tačnije i do 10 stepeni niže u odnosu na trenutne vrednosti. Maksimalne dnevne temperature kretaće se od 16 do 22 stepena (prosečno oko 18-19 stepeni), uz povremeno pojačan severozapadni vetar. U slučaju vedrih noći, jutarnje temperature pašće ispod 10 stepeni, tačnije u raspon od 5 do 10 stepeni, dok bi se u pojedinim mestima mogle približiti i nultoj podeli.
Zahlađenje donosi i uslove za prve snežne padavine na planinama, ali i najavu zimske sezone u gradovima.
- Postoje najave da će u pojedinim danima biti i padavina, a obično krajem septembra ili početkom jeseni imamo šanse i za prve pahulje na Kopaoniku i Goliji. Videćemo da li će nam ovaj talas doneti taj prvi sneg, to još uvek nije sasvim sigurno. U svakom slučaju, stiže nam jače zahlađenje. Bili smo svežiji prethodnih dana, ali biće još hladnije i za sada nema jačeg otopljenja. Navikli smo da se temperature brzo vrate iznad 30 stepeni, ali meteorološki modeli trenutno ne pokazuju brzi povratak vrućina. Polako ulazimo u jesenji režim. Međutim, sa dolaskom kiše, oblaka i visinskog ciklona, živa u termometru će znatno pasti i biće baš hladno - najavljuje Ristić.
Kako dodaje, prvi sneg u Beogradu očekujem već 26. novembra.
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