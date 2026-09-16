JUTRO SVEŽE, A DAN TOPAO: RHMZ izdao dva važna upozorenja zbog vremenskih prilika

VREME će danas biti pretežno sunčano i toplo.

Foto: N. Živanović

Ujutro ponegde magla ili niska oblačnost. Tokom dana pretežno sunčano i toplo, na istoku i jugu uz umeren razvoj dnevne oblačnosti.

Vetar slab i umeren južnih pravaca. Najviša temperatura od 26 do 29 °S.

NAREDNIH DANA JUTRA SVEŽA, A DANjU TOPLO

U četvrtak i petak (17-18.09.) pretežno sunčano i toplo uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti.

U petak uveče i tokom noći na severu, a za dane vikenda i početkom sledeće sedmice, uz promenljivu oblačnost, retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska.

Jutra će biti sveža, dok će maksimalna temperatura do petka biti u intervalu od 26 do 32 °S, a od subote malo niža.

HIDROLOŠKO UPOZORENjE

Na Dunavu, Savi i na Tisi kod Titela vodostaji će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa.

Na Kolubari sa pritokama, na Jadru, na Toplici i Vlasini, na pritokama Zapadne Morave, na pritokama Velike Morave, kao i na Crnom i Belom Timoku proticaji su se približili minimalnim srednje mesečnim vrednostima 95%-ne obezbeđenosti (biološkom minimumu).

UPOZORENjE NA POLjOPRIVREDNU SUŠU

Dugotrajan nedostatak padavina i visoke temperature uslovili su izražen deficit vlage u zemljištu. Prema aktuelnim vrednostima SPI, na većem delu teritorije Srbije preovlađuju uslovi jake i ekstremne suše. Prema prognoziranim vrednostima SPI indeksa sušni uslovi zadržaće se na većem delu teritorije Srbije i tokom narednog perioda. Nastavak deficita vlage može dodatno otežati pripremu zemljišta i setvu ozimih useva, kao i nepovoljno uticati na stanje višegodišnjih zasada.

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