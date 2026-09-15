Društvo

TROBOJKE KRASE BEOGRAD: Aktivisti SNS poslali snažnu poruku na Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave (FOTO/VIDEO)

В.Н.

15. 09. 2026. u 17:35

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SRPSKE trobojke danas su preplavile Beograd. Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave obeležili su i aktivisti Srpske napredne stranke (SNS), koji su poslali jasnu poruku da Srbija treba da bude ujedinjena, stabilna i da ide napred.

ТРОБОЈКЕ КРАСЕ БЕОГРАД: Активисти СНС послали снажну поруку на Дан српског јединства, слободе и националне заставе (ФОТО/ВИДЕО)

FOTO: Novosti

Prelepe slike i u Rakovici i na Savskom Vencu

Foto: SNS

 

Foto: SNS

 

 

Foto: SNS

 

Foto: SNS

 

Trobojke se vijorile i u Mladenovcu

Foto: Фото: СНС

POGLEDAJ GALERIJU

Veliki broj ljudi i na Palilu

Foto: Фото: СНС

POGLEDAJ GALERIJU

Trobojke se zaviojerile i Starom Gradu i Zvezdari

Foto: SNS

 

Foto: SNS

 

Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave obeležava se 15. septembra, u znak sećanja na 15. septembar 1918. godine, kada je počeo proboj Solunskog fronta. Bio je to trenutak koji je označio početak kraja Velikog rata i jedan od ključnih koraka ka oslobođenju Srbije.

Danas, više od jednog veka kasnije, srpska trobojka i dalje predstavlja simbol slobode, državnosti i žrtve naših predaka. Generacije pre nas borile su se da Srbija bude slobodna, a naša obaveza je da je čuvamo i razvijamo.

I upravo tu se vidi razlika između politike koja Srbiju vodi napred i one, blokaderske, koja je vuče unazad.

Bloakderska politika počinje podelama, a završava se nasiljem. Naša politika počinje jedinstvom, a završava se rezultatima.

Dok jedni pokušavaju da zaustave život, zatvaraju saobraćajnice i produbljuju podele, politika na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem podrazumeva rad - da se grade putevi i bolnice, otvaraju nova radna mesta, ulaže u obrazovanje i sport i da građani imaju bolje uslove za život.

Politika Aleksandra Vučića i Miloša Vučevića jeste politika rada, stabilnosti i rezultata. Srbija ne sme da stane zbog političkih sukoba, ona mora da nastavi da se razvija.

Zato su današnje trobojke mnogo više od simbola jednog praznika. One su podsećanje na sve one koji su se za Srbiju borili i poruka da se država čuva tako što se poštuje, gradi i ostavlja budućim generacijama.

I danas, kada se trobojka vijori, poruka je jasna - jedinstvo, rad i napredak, a ne podele i blokade!

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