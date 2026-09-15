HLADNI FRONT DONOSI VREMENSKI SUNOVRAT: Ovog datuma do 31 stepen, a onda totalni preokret !

NAREDNIH dana očekuje se postepeni porast temperature, a najtopliji bi trebalo da bude petak, kada bi se na istoku regiona temperatura lokalno približila 30. podeljku. Međutim, već od četvrtka uveče stiže nova promena vremena, dok se za vikend očekuju pljuskovi, jači vetar i manje osveženje.

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Nakon još jednog talasa kiše, koji je ponegde doneo i oko 20 milimetara padavina, danas sledi stabilizacija vremena. Prema prognozi meteorologa Marka Čubrila, retki pljuskovi mogući su još ponegde na krajnjem jugoistoku regiona.

Od srede sve toplije, petak donosi skoro 30 stepeni

Čubrilo navodi da će u sredu jutro biti sveže, mestimično i maglovito, uz minimalne temperature od 3 do 15 stepeni Celzijusa.

Tokom dana preovlađivaće sunčano vreme, uz postepeni porast temperature. Zatopljenje će se nastaviti sve do subote, a petak bi trebalo da bude najtopliji dan, sa maksimalnim temperaturama od oko 22 stepena na zapadu do čak 31 stepen Celzijusa na istoku regiona.

„Od četvrtka posle podne sporo pokretni hladni front počeće da severnom Jadranu i zapadu regiona donosi česte i jake grmljavinske pljuskove, dok bi nad ostalim delom regiona uglavnom bilo suvo“, navodi Čubrilo.

U petak će nestabilno vreme biti izraženije nad većim delom Jadrana i Dinarida, dok se u ostalim predelima očekuje suvo i toplo vreme.

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Za vikend stiže osveženje, pljuskovi mogu biti jaki

Promena vremena proširiće se tokom subote, kada se destabilizacija očekuje nad većim delom regiona. Lokalno su mogući i jači pljuskovi, uz okretanje vetra na severozapadni smer.

Istovremeno će uslediti i pad temperature. U nedelju će pljuskova još biti na jugoistoku, dok će se maksimalne temperature kretati od 17 do 23 stepena.

Početkom naredne nedelje zadržaće se slično vreme, ali meteorolog najavljuje novu potencijalno značajnu promenu oko 21. septembra.

Hladni front oko 21. septembra, još se ne zna koliko će zahladneti

Prema Čubrilovoj prognozi, krajem dana 21. septembra očekuje se premeštanje hladnog fronta, uz prolaznu kišu i zahlađenje. Oko 22. septembra maksimalne temperature mogle bi da budu između 14 i 21 stepena Celzijusa.

Ipak, još nije poznato pod kojim uglom će hladni front stići do našeg područja, a upravo od toga zavisi dalji razvoj vremenske situacije.

„Još nije jasno pod kojim uglom bi tačno hladan front stigao do nas, a to bi definisalo i količinu hladnog vazduha koji bi se prelio nad Jadran, te da li bi bilo sekundarne ciklogeneze ili ne“, objašnjava Čubrilo.

Trenutno je, prema njegovoj proceni, izglednija varijanta bez razvoja sekundarnog ciklona, ali će pouzdanija procena ovog dela sinoptike biti moguća tek za tri do četiri dana.

Ukratko, naredni dani donose zatopljenje, petak bi mogao da bude veoma topao, sa lokalnih 30 i više stepeni, dok krajem nedelje sledi nova nestabilizacija i osveženje.

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