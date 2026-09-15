PLJUSKOVI STIŽU U OVE DELOVE SRBIJE: Drugi deo dana donosi nove padavine

U TOKU poslepodneva lokalni pljuskovi očekuju se u centralnim, južnim i jugozapadnim delovima zemlje i ponegde u Pomoravlju.

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

Pljuskovi će biti lokalnog karaktera, ali se mogu duže zadržavati na manjem prostoru zbog slabog premeštanja i to usled slabih visinskih strujanja.

U tim predelima lokalno može pasti i do 20 litara kiše po kvadratnom metru.

U ostalim predelima biće suvo, a u Vojvodini i vedro, naveo je Đorđe Đurić u svojoj prognozi.

Razvedravanje u predelima sa padavinama očekuje se kasnije posle podne i do večeri.

Trenutne temperature kreću se od jesenjih 16 stepeni na jugoistoku Srbije i u Nišu do 24 °C u Vojvodini, u Beogradu je 21 °C.

Sjenica meri 14, Zlatibor 13, a Kopaonik 9 °C.

Od sutra sledi povratak sunčanog i letnjeg vremena, pa će maksimalna temperatura narednih dana u većini predela biti oko 30 stepeni.

(Telegraf.rs)

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