PLJUSKOVI STIŽU U OVE DELOVE SRBIJE: Drugi deo dana donosi nove padavine
U TOKU poslepodneva lokalni pljuskovi očekuju se u centralnim, južnim i jugozapadnim delovima zemlje i ponegde u Pomoravlju.
Pljuskovi će biti lokalnog karaktera, ali se mogu duže zadržavati na manjem prostoru zbog slabog premeštanja i to usled slabih visinskih strujanja.
U tim predelima lokalno može pasti i do 20 litara kiše po kvadratnom metru.
U ostalim predelima biće suvo, a u Vojvodini i vedro, naveo je Đorđe Đurić u svojoj prognozi.
Razvedravanje u predelima sa padavinama očekuje se kasnije posle podne i do večeri.
Trenutne temperature kreću se od jesenjih 16 stepeni na jugoistoku Srbije i u Nišu do 24 °C u Vojvodini, u Beogradu je 21 °C.
Sjenica meri 14, Zlatibor 13, a Kopaonik 9 °C.
Od sutra sledi povratak sunčanog i letnjeg vremena, pa će maksimalna temperatura narednih dana u većini predela biti oko 30 stepeni.
(Telegraf.rs)
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