SLEDI VELIKI VREMENSKI OBRT: Meteorolog Ivan Ristić upozorava da će prvi sneg u Srbiji pasti već ovog datuma

JEČE zahlađenje od ovog koje je trenutno zahvatilo Srbiju, očekuje se u trećoj dekadi decembra, rekao je Ivan Ristić.

Foto: TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ/TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/

- Prvi nagoveštaji još jačeg zahlađenja u trećoj dekadi septembra negde oko samog početka jeseni 23. septembra, na mapama se vidi i prvi sneg na Kopaoniku i Goliji - napisao je Ristić na svom Fejsbuk profilu.

Takođe, on je napomenuo da nas u narednim danima očekuje smena rane jeseni i poznog leta.

Snežna i oštra zima

Meteorolog Ivan Ristić nedavno je upozorio i na to da će zima koja nam ide u susret biti znatno snežnija i oštrija nego prethodna.

Prema njegovim rečima, jedan od faktora za to jeste uticaj snažnog El Ninja na atmosferske obrasce iznad Atlantika.

Snažan El Ninjo bi mogao da utiče na atmosfersku cirkulaciju tako da ograniči razvoj tropske aktivnosti iznad Atlantika.

- Prognoza anomalija temperature mora za oktobar, koju daje NMME, pokazuje izrazito toplu anomaliju povezanu sa Super El Ninjom. U centralnom delu te anomalije temperature mora premašuju 5 stepeni iznad proseka, što odgovara veoma snažnom El Ninju - rekao je meterorolog ranije.

Ipak, reč je o dugoročnoj proceni, pa će pouzdanija slika o karakteru zime biti moguća kako se budemo približavali zimskim mesecima.

(Informer)