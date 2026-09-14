Društvo

SPREMITE SE ZA PLJUSKOVE SA GRMLJAVINOM Hitno se oglasio RHMZ: Ovi delovi Srbije prvi na udaru (FOTO)

В.Н.

14. 09. 2026. u 17:27

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod oglasio se na svom zvaničnom sajtu najnovijim saopštenjem.

СПРЕМИТЕ СЕ ЗА ПЉУСКОВЕ СА ГРМЉАВИНОМ Хитно се огласио РХМЗ: Ови делови Србије први на удару (ФОТО)

Foto: AI generated

- Do kraja dana iznad većeg dela Srbije pretežno oblačno i uglavnom suvo, tek ponegde na severu Vojvodine i u Podrinju slaba kiša, dok će se na krajnjem jugu i jugoistoku zemlje zadržati pretežno vedro.

Kasnije večeras na severu i zapadu, a tokom noći ponegde i u ostalim krajevima kiša i lokalni kratkotrajni pljuskovi.

NAREDNIH DANA JUTRA SVEŽA, A DNEVNA TEMPERATURA U OKVIRU ILI MALO IZNAD PROSEČNIH VREDNOSTI

Sutra (15.9.) na severu Srbije promenljivo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i lokalne pojave kratkotrajne kiše. U ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, mestimično s kišom, ponegde i kratkotrajnim pljuskom. Posle podne postepeni prestanak padavina i razvedravanje. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 12 do 16 °S, a najviša od 21 do 25 °S.

U sredu i četvrtak pretežno sunčano i toplo uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti, a u sredu i uz lokalnu pojavu jutarnje magle ili niskih oblaka.

U petak malo i umereno oblačno i dalje toplo. Uveče i tokom noći na severu i zapadu, a za dane vikenda i početkom sledeće sedmice uglavnom na zapadu, jugozapadu i jugu Srbije, uz promenljivu oblačnost, retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska.

Jutra će biti sveža, dok će maksimalna temperatura od srede do petka biti u intervalu od 25 do 31 °S, a od subote malo niža. - stoji na sajtu RHMZ.

Foto: Printskrin/RHMZ

 

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

DIRECT MEDIA OBELEŽAVA 25 GODINA POSLOVANJA: Od prve medijske agencije do regionalnog lidera integrisanih komunikacija
Društvo

0 0

DIRECT MEDIA OBELEŽAVA 25 GODINA POSLOVANJA: Od prve medijske agencije do regionalnog lidera integrisanih komunikacija

DIRECT Media obeležava 25 godina poslovanja kao jedna od vodećih agencija u regionu. Od začetnika medijskog planiranja i zakupa medijskog prostora do današnjeg kompleksnog komunikacijskog okruženja, Direct Media je tokom dve i po decenije učestvovala u postavljanju standarda tržišta i gradila poziciju jednog od njegovih prepoznatljivih lidera.

14. 09. 2026. u 13:28

Politika
Tenis
Fudbal
OBUČAVAJU SVEŠTENIKE ZA MASOVNE VOJNE SAHRANE: Moguće je zamisliti do 20 poginulih dnevno u najgorim danima velikog rata

OBUČAVAJU SVEŠTENIKE ZA MASOVNE VOJNE SAHRANE: "Moguće je zamisliti do 20 poginulih dnevno u najgorim danima velikog rata"