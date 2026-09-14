DIREKTOR UKC NIŠ:Oko 10% pregledanih tokom akcija u selima Niša zahteva dodatnu dijagnostiku
OKO 10 odsto građana pregledanih tokom preventivnih akcija medicinskih ekipa Univerzitetskog kliničkog centra Niš i Instituta za lečenje i rehabilitaciju Niška banja, u niškim selima zahteva bolničko lečenje, dodatnu dijagnostiku ili opservaciju, izjavio je danas direktor UKC Niš Milan Lazarević.
Tokom današnje akcije u Cerju, selu smeštenom na oko 500 do 600 metara nadmorske visine, veliki broj meštana obavio je preventivne preglede, navodi se na sajtu UKC Niš.
Kako je istakao Lazarević, upravo su ovakve sredine pokazale koliko je važno da zdravstvena zaštita bude dostupna i ljudima koji zbog udaljenosti i drugih okolnosti nisu u mogućnosti da redovno dolaze u grad i zdravstvene ustanove.
Kako kaže, dosadašnji rezultati akcije pokazuju da značajan broj građana zdravlje kontroliše tek kada se pojave tegobe, a ne preventivno.
-Kod pacijenata se najčešće otkrivaju neregulisan krvni pritisak i povišen nivo šećera u krvi, ali i različite komplikacije koje zahtevaju dalju medicinsku obradu, dodao je on.
Lazarević ističe da su se na pojedinim terenima lekari susretali i sa ozbiljnim, pa čak i akutnim stanjima.
-Na terenu smo otkrili i ozbiljna zdravstvena stanja, od akutnih infarkta miokarda i hipertenzivnih kriza do teških opstruktivnih bolesti pluća. Neki od tih pacijenata su odmah transportovani u bolnicu. Upravo ovakvi slučajevi pokazuju koliko su preventivni pregledi važni, rekao je Lazarević.
Plan UKC Niš je da u narednih desetak dana medicinske ekipe obiđu praktično sva sela na teritoriji grada Niša i time završe prvi veliki krug preventivnih pregleda.
-Naš cilj je da u narednih desetak dana obiđemo praktično sva sela na teritoriji grada Niša i završimo prvi veliki krug preventivnih pregleda. Želimo da nijedan čovek ne bude uskraćen za pregled samo zato što živi daleko od zdravstvene ustanove, poručio je on.
(Tanjug)
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