OBNOVLJEN OBJEKAT U KASARNI "CERSKI JUNACI": Savremeniji smeštaj za vojnike na služenju vojnog roka (FOTO)

MINISTAR odbrane Bratislav Gašić obišao je danas završene infrastrukturne radove na objektu u kasarni „Cerski junaci“ u Šapcu, namenjenom vojnicima na služenju vojnog roka.

Foto: Ministarstvo odbrane i Vojske Srbije

Tom prilikom, ministar Gašić istakao je da je reč o objektu izgrađenom 1938. godine na kojem su u više navrata, počevši od 1958. godine, izvođeni radovi na adaptacijama i investicionom održavanju te da su, imajući u vidu starost i stanje objekta, bili neophodni značajni građevinski radovi.

Foto: Ministarstvo odbrane i Vojske Srbije

- Nove prostorije u potpunosti obezbeđuju sve potrebne, savremene uslove za smeštaj, život i rad naših vojnika i starešina. Za nas je od izuzetne važnosti da svim našim pripadnicima obezbedimo najbolje moguće uslove. Posebno me raduje što će rezultat izvršenih radova direktno osetiti vojnici na služenju vojnog roka. Siguran sam da će im smeštaj u novim prostorijama vojničke dane učiniti prijatnijim - rekao je ministar odbrane.

Foto: Ministarstvo odbrane i Vojske Srbije

On je naglasio da radovi na ovom i svim drugim objektima na teritoriji cele Republike Srbije još jednom potvrđuju čvrsto opredeljenje Ministarstva odbrane i Vojske Srbije da, osim nabavke i modernizacije naoružanja i vojne opreme, izgrađuju, obnavljaju i unapređuju infrastrukturu u svojim jedinicama i ustanovama.

Rekonstrukcijom i adaptacijom obuhvaćeno je približno 2.000 kvadrata objekta u kasarni „Cerski junaci“, koji je namenjen za smeštaj i boravak vojnika na služenju vojnog roka. U okviru radova obnovljena je fasada i zamenjena stolarija, čime je više od tri puta povećana energetska efikasnost objekta. Unutrašnji prostor je adaptiran, a za potrebe njegovog opremanja nabavljen je novi nameštaj i izrađena je infrastruktura za mogućnost korišćenja bežičnog interneta, čime su dodatno unapređeni uslovi za boravak i život vojnika tokom služenja vojnog roka.

Foto: Ministarstvo odbrane i Vojske Srbije

Obilasku su prisustvovali državni sekretar u Ministarstvu odbrane Mile Jelić, šef Kabineta ministra odbrane brigadni general Nikola Matović, načelnik štaba Komande Kopnene vojske pukovnik Siniša Nikolić i načelnik Uprave za infrastrukturu potpukovnik Miloš Peruničić.