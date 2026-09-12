Sajam „Moje digitalno gazdinstvo“: Proizvođači dobili sajtove

SAJAM „Moje digitalno gazdinstvo“ održan je u TC Galerija, okupljajući poljoprivredna gazdinstva iz različitih krajeva Srbije koja su predstavila svoje proizvode, ali i nove digitalne alate razvijene kako bi njihova ponuda bila dostupnija potrošačima.

Foto: Miloš Mrđa

Sajam je deo projekta usmerenog na digitalizaciju poljoprivrednih gazdinstava i jačanje njihove konkurentnosti na tržištu. Projekat konkurentne poljoprivrede Srbije, koji realizuje Ministartsvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Svetska banka, pokrenuo je inicijativu „Moje digitalno gazdinstvo“, kako bi podržalo proizvođače u procesu digitalizacije i omogućilo da se direktnije povežu sa potrošačima. Za svako gazdinstvo razvijena je digitalna platforma - veb-sajt prilagođen proizvodima i konkretnim potrebama.

Foto: Miloš Mrđa

- Suština e-commerce-a u poljoprivredi je jednostavna – da skratimo put od njive do trpeze. Želimo da omogućimo našem poljoprivredniku da svoj proizvod ponudi direktno krajnjem kupcu, bez lanca posrednika. Proizvođaču ostaje veći deo vrednosti od proizvoda koji je sam stvorio, dok kupac dobija svež, domaći i lokalno proizveden proizvod po fer ceni i što je jednako važno, zna od koga ga kupuje. Mobilni telefon može da postane vaša prodavnica, a fotografija proizvoda postaje vaš izlog, a e-commerce platforma vaša pijaca koja je otvorena 24 sata dnevno. Kupac više ne mora slučajno da naiđe na vas, može da vas pronađe iz Beograda, Novog Sada, Niša ili bilo kog drugog mesta. Koncept čine samo tri stvari: kraći put, svežiji proizvod i fer cena. Kraći put – od proizvođača direktnije do kupca. Svežiji proizvod – jer manje vremena provodi između proizvodnje i trpeze. Fer cena – čovek koji je proizvod proizveo zaradi više, a da porodica kupuje dobar proizvod po razumnoj ceni. To je za nas digitalizacija koja ima smisla, dok tehnologija povezuje čoveka koji proizvodi hranu sa čovekom koji želi da kupi - izjavio je Milan Stevanović, koordinator Projekta konkurentne poljoprivrede Srbije.

Foto: Miloš Mrđa

Tokom izrade veb-sajtova svako gazdinstvo pripremilo je svoju istoriju, način proizvodnje i asortiman. Na osnovu toga kreirani su jedinstveni logotipi i vizuelni identiteti koji autentično predstavljaju karakter i vrednosti svakog gazdinstva. U zavisnosti od potreba proizvođača, razvijeni su prezentacioni sajtovi, komercijalni sajtovi sa mogućnošću slanja upita i naručivanja putem kontakt-forme, kao i e-commerce sajtovi sa onlajn prodavnicom.

Direktor Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Nemanja Lečić izjavio je: „Projekat konkurentne poljoprivrede Srbije od samog početka predstavlja važnu podršku našim poljoprivrednicima u unapređenju proizvodnje, jačanju konkurentnosti i otvaranju novih mogućnosti za plasman njihovih proizvoda. Sajam „Moje digitalno gazdinstvo“ je lep primer kako digitalizacija može da pomogne poljoprivrednim proizvođačima da budu vidljiviji i lakše dođu do novih kupaca. Danas 24 gazdinstva imaju priliku da predstave svoje proizvode, ali i da pokažemo da je ulaganje u digitalne alate važan korak ka modernijoj i konkurentnijoj poljoprivredi. Upravo ovakve aktivnosti pokazuju da zajedno možemo da stvorimo bolje uslove za razvoj naših gazdinstava i njihovo uspešno pozicioniranje na tržištu.“

Foto: Miloš Mrđa

Posebnu atrakciju sajma predstavljao je food corner, u kojem je food stylist pripremao kreativne finger food zalogaje od proizvoda učesnika. U okviru interaktivne aktivacije „Osvoji ukuse i neka ukusi osvoje tebe“, posetioci su obilazili štandove, upoznali proizvođače i birali proizvode koje žele da kombinuju, a food stylist-a od njihovog izbora kreirao je personalizovani zalogaj. Na taj način proizvodi gazdinstava predstavljeni su posetiocima kroz interaktivno iskustvo degustacije. Sajam „Moje digitalno gazdinstvo“ spojio je tradicionalne vrednosti domaće poljoprivrede sa savremenim načinima komunikacije i prodaje, pokazujući kako digitalni alati mogu da pomognu malim i lokalnim proizvođačima da budu vidljiviji, dostupniji i konkurentniji na tržištu.