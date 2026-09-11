ZLATO ZA ANDREJA: Učenik Matematičke gimnazije najbolji u mentalnom računanju

UČENIK prvog razreda Matematičke gimnazije Andrej Živanović osvojio je zlatnu medalju na Svetskom takmičenju u mentalnom računanju, održanom 7. septembra 2026. godine u Bilefeldu, u Nemačkoj.

Foto: Matematička gimnazija

Andrej je bio najuspešniji u kategoriji takmičara uzrasta od 12 do 14 godina, čime je drugu godinu zaredom osvojio zlatnu medalju na ovom prestižnom međunarodnom takmičenju.

Andrej je predstavljao Srbiju u izuzetno jakoj međunarodnoj konkurenciji više od 100 mladih takmičara iz 15 zemalja, među kojima su bili predstavnici Japana, Alžira, Indije, Meksika, Paname, Bugarske i drugih zemalja.

Ovo je peta godina zaredom da Andrej učestvuje na Svetskom takmičenju u mentalnom računanju kao predstavnik Srbije i da se sa takmičenja vraća sa medaljom. Osvojio je čak tri zlatne i dve srebrne medalje, pokazujući izuzetan kontinuitet uspeha na svetskom nivou.