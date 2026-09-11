Društvo

TOKOM VIKENDA POJAČANA KONTROLA SAOBRAĆAJA: Prekršaje "otkrivaju" i dronovima

Zagorka Knežević Uskoković

11. 09. 2026. u 15:41

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Pripadnici Uprave saobraćajne policije , tokom predstojećeg vikenda, pojačaće kontrolu saobraćaja na putevima širom Srbije sa ciljem unapređenja bezbednosti svih učesnika u saobraćaju, a u kontroli saobraćaja, u saradnji sa drugim organizacionim jedinicama MUP, biće korišćeni i dronovi.

ТОКОМ ВИКЕНДА ПОЈАЧАНА КОНТРОЛА САОБРАЋАЈА: Прекршаје откривају и дроновима

Foto: Tanjug/Aleksandra Orlić

Akcenat će biti stavljen na otkrivanje i sankcionisanje prekršaja nasilničke vožnje, nepropisnog preticanja, nepropisnog korišćenja mobilnog telefona tokom vožnje, kao i nekorišćenja sigurnosnog pojasa od strane vozača i putnika u vozilima.

Policijske patrole biće usmeravane prvenstveno na one deonice puteva na kojima su se u prethodnom periodu događale saobraćajne nezgode sa najtežim posledicama, kako bi se preventivnim prisustvom policije i doslednom kontrolom doprinelo smanjenju broja saobraćajnih nezgoda i njihovih posledica.

Ministarstvo unutrašnjih poslova skreće pažnju da se od početka septembra na putevima u Srbiji dogodilo više od 1.000 saobraćajnih nezgoda, u kojima je poginulo 25 lica, dok je oko 500 lica teže ili lakše povređeno.

- Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da povećaju opreznost i da odgovornim ponašanjem i poštovanjem propisa daju direktan doprinos kako bi se unapredila bezbednost saobraćaja na našim putevima - poručuju iz MUP.

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