TOKOM VIKENDA POJAČANA KONTROLA SAOBRAĆAJA: Prekršaje "otkrivaju" i dronovima
Pripadnici Uprave saobraćajne policije , tokom predstojećeg vikenda, pojačaće kontrolu saobraćaja na putevima širom Srbije sa ciljem unapređenja bezbednosti svih učesnika u saobraćaju, a u kontroli saobraćaja, u saradnji sa drugim organizacionim jedinicama MUP, biće korišćeni i dronovi.
Akcenat će biti stavljen na otkrivanje i sankcionisanje prekršaja nasilničke vožnje, nepropisnog preticanja, nepropisnog korišćenja mobilnog telefona tokom vožnje, kao i nekorišćenja sigurnosnog pojasa od strane vozača i putnika u vozilima.
Policijske patrole biće usmeravane prvenstveno na one deonice puteva na kojima su se u prethodnom periodu događale saobraćajne nezgode sa najtežim posledicama, kako bi se preventivnim prisustvom policije i doslednom kontrolom doprinelo smanjenju broja saobraćajnih nezgoda i njihovih posledica.
Ministarstvo unutrašnjih poslova skreće pažnju da se od početka septembra na putevima u Srbiji dogodilo više od 1.000 saobraćajnih nezgoda, u kojima je poginulo 25 lica, dok je oko 500 lica teže ili lakše povređeno.
- Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da povećaju opreznost i da odgovornim ponašanjem i poštovanjem propisa daju direktan doprinos kako bi se unapredila bezbednost saobraćaja na našim putevima - poručuju iz MUP.
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