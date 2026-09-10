KLIMATSKI ŠOK: Avgust izjednačio rekord za najtopliji mesec u istoriji merenja!

AVGUST je bio najtopliji mesec na svetu od početka merenja, izjednačivši rekord postavljen u julu 2023. godine, pokazuju podaci evropske službe Kopernikus, koja prati klimatske promene.

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Prosečna globalna temperatura prošlog meseca bila je 1,65 stepeni Celzijusa viša u odnosu na predindustrijski period, navodi Kopernikus, prenosi briselski portal Politiko. Prema evropskoj službi, rekordne temperature posledica su globalnog zagrevanja izazvanog sagorevanjem fosilnih goriva, uz dodatni uticaj visokih temperatura površine Pacifika povezanih sa snažnim klimatskim fenomenom El Ninjo.

- Ova zapažanja pokazuju kako klimatske promene dovode do sve ekstremnijih pojava i u atmosferi i u okeanima - rekla je Samanta Burdžis, strateška direktorka za klimu pri Evropskom centru za srednjoročne vremenske prognoze, koji je sproveo istraživanje za Kopernikus.

Globalna temperatura vazduha pri površini Zemlje u avgustu iznosila je u proseku 16,96 stepeni Celzijusa, što je 0,85 stepeni više od proseka za period od 1990. do 2020. godine. Prosečna temperatura površine mora dostigla je 21,07 stepeni, što je takođe, rekordna vrednost.

Avgust je u Evropi bio četvrti najtopliji od početka merenja, sa temperaturom 1,1 stepen iznad proseka. Leto 2026. bilo je treće najtoplije u Evropi, dok je u zapadnoj Evropi zabeleženo najtoplije leto ikada.

Rekordno toplo leto u Evropi obeležili su toplotni talasi, požari i suše, dok emisije gasova sa efektom staklene bašte nastavljaju da rastu širom sveta. Prema podacima Evropske komisije, globalne emisije iz ljudskih aktivnosti porasle su prošle godine za 0,7 odsto, na rekordnih 54 milijarde tona ekvivalenta ugljen-dioksida.

(Tanjug)