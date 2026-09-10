DANAS DO 38 STEPENI, A ONDA ŠOK: Poznati meteorolog otkriva kada stiže nagli prelazak u jesen

METEOROLOG Marko Čubrilo najavljuje veliku promenu vremena u regionu. Dok će na zapadu već danas biti znatno svežije i vrlo nestabilno, na istoku će se zadržati veoma toplo vreme, a sutra bi lokalno temperatura mogla da dostigne čak 38 stepeni Celzijusa.

Foto: AI generated

Kako navodi Čubrilo, tokom sutrašnjeg dana preko celog regiona preći će hladan front, donoseći grmljavinske nestabilnosti i dodatno osveženje. Obilnija kiša očekuje se uglavnom na zapadu regiona.

Na zapadu pljuskovi i grad, na istoku i dalje velika vrućina

Danas će nad većim delom Hrvatske, kao i zapadnom i centralnom BiH, biti veoma nestabilno, uz česte grmljavinske pljuskove koji lokalno mogu biti praćeni gradom.

Najviše kiše očekuje se na krajnjem zapadu regiona i duž severnog Jadrana, gde bi lokalno moglo da padne i oko 250 milimetara kiše. Prema istoku će padavina biti sve manje.

U istočnoj Hrvatskoj i BiH, Srbiji i većem delu Crne Gore očekuje se uglavnom od 5 do 10 milimetara kiše, dok bi lokalno, uz jača nevremena, količina mogla biti znatno veća.

Istovremeno, vetar će na severnom Jadranu već danas okrenuti na jaku do olujnu buru, koja će se sutra proširiti prema srednjem i južnom Jadranu.

Današnje i sutrašnje maksimalne temperature kretaće se od 17 stepeni na zapadu do čak 38 stepeni na istoku regiona.

Za vikend stiže veliko zahlađenje

Sutra će se opasnost od lokalnih nepogoda pomerati prema istoku regiona, dok će se atmosfera na zapadu postepeno smirivati.

Za vikend će svuda biti osetno svežije, uz severozapadni vetar. Slaba kiša očekuje se samo ponegde na jugu Srbije i u Crnoj Gori.

Dnevne temperature kretaće se od 14 do 22 stepena, dok će u nedelju i početkom naredne sedmice noći biti veoma sveže, sa minimalnim temperaturama od 2 do 16 stepeni. Dnevni maksimumi uglavnom će biti između 17 i 24 stepena.

Sledeće nedelje moguće novo pogoršanje

Čubrilo navodi da je u sredu moguće manje otopljenje, ali da bi u drugom delu naredne nedelje moglo doći do novog, jačeg pogoršanja vremena.

Prema njegovoj prognozi, razvoj ciklona nad Jadranom mogao bi doneti novu kišu i zahlađenje, ali je za sada verovatnoća takvog scenarija oko 35 odsto.

Meteorolog upozorava da je taj period već van preciznog dometa prognoze i da nema smisla govoriti o mogućim obilnijim padavinama sve dok ih ne potvrde visokorezolucijski modeli.

Očekivano pogoršanje, ukoliko se ostvari, donelo bi zapadu, jugozapadu i delu centralnih oblasti regiona značajno ublažavanje suše, dok bi se na istoku problem suše nastavio.

BONUS VIDEO