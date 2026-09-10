MUŠKARCI PODLOŽNIJI SUICIDU: Kampanja UNDP u Srbiji i Centra "Srce" - Psihološka kriza nije znak slabosti
NA Međunarodni dan prevencije samoubistva, Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Centar za emotivnu podršku i prevenciju samoubistva SRCE, pokrenuli su kampanju „Ako posegneš za nečim, neka to bude razgovor“.
Kampanja je usmerena na smanjenje stigme povezane sa mentalnim zdravljem i ohrabrivanje ljudi da o svojim osećanjima razgovaraju i na vreme potraže podršku kada se suočavaju sa psihološkim teškoćama.
U okviru obeležavanja Dana prevencije samoubistva, volonteri Centra SRCE u Novom Sadu tokom dana razgovaraju sa građanima i dele informativni letak koji razotkriva najčešće mitove o samoubistvu, pruža korisne informacije o tome kako prepoznati da je nekome potrebna podrška, kako započeti razgovor i kome se obratiti za pomoć. Letak se može preuzeti na ovom linku.
U fokusu kampanje su, kako navode organizatori, muškarci, jer oni čine više od 70 odsto osoba koje u Srbiji izgube život usled suicida, a nametnuta društvena očekivanja, poput onih da budu snažni i da probleme rešavaju sami, često im otežavaju da nekome kažu kako se osećaju i da se obrate za pomoć.
- Osnovna poruka kampanje je da psihološka kriza nije znak slabosti, već stanje u kojem je potrebna podrška. Prevencija nije samo pitanje reagovanja kada kriza nastupi, već i stvaranja sistema i društvenog okruženja u kojem je moguće na vreme prepoznati da je nekome potrebna pomoć - ističe Maja Đundić Branković, rukovodilac Sektora za rodnu ravnopravnost u UNDP-u.
Pored osoba koje prolaze kroz psihološku krizu, kampanja se obraća i njihovom okruženju - prijateljima, partnerima, članovima porodice, kolegama, nastavnicima i drugim osobama koje mogu imati važnu ulogu u pružanju podrške osobi koja prolazi kroz težak period i psihičku krizu.
- Važno je da razgovor o mentalnom zdravlju postane prirodan deo naših svakodnevnih odnosa. Kada nekoga pitamo kako je i spremni smo da saslušamo odgovor, pokazujemo mu da nije sam i da je u redu potražiti podršku - poručuje psiholog iz Centra SRCE Tanja Bokun.
U okviru kampanje će na autobuskim stajalištima i drugim javnim prostorima na otvorenom u Beogradu, Kragujevcu, Nišu, Novom Sadu i Čačku biti postavljeni posteri sa osnovnom porukom kampanje, kako bi informacije o dostupnoj podršci došle do što većeg broja građana i građanki.
Takođe, tokom 11. Festivala mentalnog zdravlja (od 10. do 20. oktobra 2026.godine), UNDP i Centar SRCE će u Novom Sadu održati interaktivnu radionicu o samoubistvu i posebnim rizicima koje nosi pristup vatrenom oružju, o preprekama u traženju psihološke pomoći, o tome kako razgovarati o mentalnom zdravlju bez stigmatizacije i kako različiti akteri mogu doprineti stvaranju podržavajućeg okruženja za osobe u krizi.
GDE POTRAŽITI PODRŠKU?
Ako je Vama ili nekome iz Vašeg okruženja potrebna podrška, važno je obratiti se osobi od poverenja ili stručnom licu.
Centar SRCE - svakog dana od 14 do 23 časa
Mejl: vanja@centarsrce.org
Čet na sajtu: www.centarsrce.org
Nacionalna SOS linija za prevenciju samoubistava dostupna 24 sata:
0800 309 309 (besplatan broj)
Hitne službe:
192 – policija
194 – hitna pomoć
Samoubistvo je ozbiljan globalni javnozdravstveni problem. Prema procenama Svetske zdravstvene organizacije, u svetu više od 720.000 ljudi svake godine umre usled samoubistva.
Podaci Republičkog zavoda za statistiku pokazuju da je u 2025. godini u Srbiji registrovano 556 samoubistava, od čega 428 muškaraca i 128 žena. Statistički trendovi za našu zemlju ukazuju na činjenicu da muškarci u mnogo više slučajeva počine samoubistvo u odnosu na žene, naročito muškarci stariji od četrdeset godina.
Poseban rizik za muškarce povezan je sa kombinacijom faktora kao što su teže traženje pomoći i kasnije uključivanje u sistem podrške, kao i štetna očekivanja povezana sa tradicionalnim muškim ulogama i izražavanjem emocija. Dodatni rizik predstavlja pristup vatrenom oružju, što višestruko povećava mogućnost fatalnog ishoda.
Kampanja „Ako posegneš za nečim, neka to bude razgovor“ realizuje se u okviru projekta „Smanji rizik – Povećaj bezbednost III“, koji sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Srbiji. Projekat se realizuje uz podršku Multi-partnerskog poverilačkog fonda za podršku sprovođenju Mape puta za kontrolu malokalibarskog i lakog naoružanja na Zapadnom Balkanu.
Preporučujemo
MISTERIJA SMRTI BRAĆE TURAKA: Ubili se skokom u Tamiš, u džepovima imali na hiljade evra
26. 08. 2026. u 16:03
NE PROPUSTITE OVAJ DATUM: Do kada se možete prijaviti za 6.000 dinara od države
10. 09. 2026. u 11:29
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
Policija nije mogla da veruje šta vidi! Uhapšen nekadašnji prvi čovek formule 1, nosio sačmaru na aerodrom
Neverovatne vesti stižu iz Portugala. Berni Eklston (95), nekadašnji prvi čovek Formule 1, uhapšen je pošto je na aerodromu kod njega pronađena sačmara.
07. 09. 2026. u 18:13
"NE MOGU DA TE GLEDAM!": Oliver Dragojević sa ovom pevačicom nije hteo da nastupa - zato što je Srpkinja (FOTO)
NEKADAŠNjA pevačica Koktel benda Jelena Ristić, svojevremeno je otkrila detalje s koncerta na kojem su nastupali Kemal Monteno i Oliver Dragojević.
09. 09. 2026. u 11:47
Komentari (0)