U OVA 2 GRADA ČAK 26 STEPENI TOPLIJE NEGO JUTROS: Evo do kada se zadržava vrelina u Srbiji
VRELINA se nastavlja. Današnji dan je kao da smo usred jula, a ne na korak do jeseni.
Trenutna temperaturea u Beogradu i u Novom Sadu iznosi 35 stepeni, a vrelo je i u ostatku Srbije, od 30 do 34. Sjenica meri 29, Zlatibor 28, a Kopaonik 22°C.
Inače, kako je i jutros širom Srbije bilo vrlo sveže, uz temperarture i ispod 10 stepeni, beleže se velike temperturne oscilacije, pa je u mnogim predelima i za više od 20 stepeni toplije nego jutros.
U Požegi je jutros bilo 7, trenutno je 33°C, a u Leskovcu 34°C i u ovim gradovima je čak 26 stepeni toplije nego jutros.
Istovremeno, tropska noć u Beogradu, jutros minimalna 21, u Vršcu čak 24°C.
Inače, današnja vrelina posledica je vrelog vazduha sa severa Afrike, navodi meteorolog Đorđe Đurić.
Vrelina se zadržava do petka, ali već od sutra u Vojvodini svežije, a od vikenda u celoj Srbiji.
(Telegraf)
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