Društvo

FALCON RALLY uz podršku G-Drive goriva

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09. 09. 2026. u 14:00

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Falcon Rally, adrenalinsko putovanje koje okuplja ljubitelje automobila i automobilizma, počinje 10. septembra u Beogradu, a ovogodišnja ruta učesnike, pored Srbije, vodi put Crne Gore (Porto Montenegro), Hrvatske (Dubrovnik) i Bosne i Hercegovine (Mostar i Sarajevo).

FALCON RALLY уз подршку G-Drive горива

Foto: Veljko Gavrilović

Ovaj regionalni reli se završava 14. septembra u Sarajevu.

Događaj se realizuje uz podršku G-Drive premijum goriva, koje će učesnike pratiti na delu njihove avanture kroz našu zemlju.

Na put će iz Beograda krenuti oko 20 vozila, a prva stanica biće Gasprom benzinska stanica „Sokolići 1“ na autoputu „Miloš Veliki“, nakon čega učesnike očekuje poseban program na aerodromu Ponikve kod Užica.

Tamo će biti organizovane trke na 402 metra, drift vožnje i druge aktivnosti namenjene ljubiteljima automobila i adrenalina.

U večernjim časovima učesnici Falcon Rally stižu na Zlatibor gde će tokom nekoliko sati posetiocima biti predstavljeni automobili učesnika relija.

Publika će imati priliku da izbliza vidi atraktivna vozila, a za potpuno uživanje u atmosferi svi posetioci imaće priliku da probaju i G-Drive energetsko piće.

Foto: Veljko Gavrilović

 

Nakon Zlatibora, učesnici nastavljaju put kroz Crnu Goru, Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu.

G-Drive gorivo biće uz učesnike Falcon Rally-a, pružajući podršku događaju koji slavi strast prema automobilima, vožnji i istraživanju novih puteva.

Premijum G-Drive goriva razvijena su uz stručnu podršku i proizvedena po savremenim tehnološkim standardima, a njihova formula redovnom upotrebom doprinosi efikasnosti rada motora, njegovoj zaštiti i dugotrajnosti.

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