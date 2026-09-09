Društvo

OBELEŽENO 640 GODINA OD BITKE NA PLOČNIKU: Stamenkovski otkrila spomen-obeležje i položila venac (VIDEO)

T.J.

09. 09. 2026. u 13:19

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NA PLOČNIKU je danas obeleženo 640 godina od bitke u kojoj je srpska vojska, predvođena knezom Lazarom Hrebeljanovićem, odnela pobedu nad osmanskim snagama.

ОБЕЛЕЖЕНО 640 ГОДИНА ОД БИТКЕ НА ПЛОЧНИКУ: Стаменковски открила спомен-обележје и положила венац (ВИДЕО)

Foto: Printskrin Instagram/djurdjevicmilica

Kao izaslanik predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Milica Đurđević Stamenkovski, otkrila je spomen-obeležje i položila venac u znak sećanja na srpske junake.

- Čuvamo sećanje na njihovu hrabrost i žrtvu za Srbiju - napisala je Đurđević Stamenkovski na svom Instagram nalogu.

Na snimku koji je ministarka objavila prikazano je otkrivanje belog krsta, kao i svečani program povodom godišnjice. U programu su učestvovali pripadnici Vojske Srbije, dok su deca u narodnim nošnjama izvela prigodni program.

Spomen-obeležje podignuto je u obliku krsta visokog 13,86 metara, što simbolično upućuje na 1386. godinu, kada se odigrala Bitka na Pločniku. Ministarstvo za rad obezbedilo je sredstva za njegovu izgradnju.

Bitka na Pločniku odigrala se 1386. godine u dolini Toplice, kod današnjeg Prokuplja, između srpskih snaga predvođenih knezom Lazarom i Osmanlija na čelu sa sultanom Muratom Prvim. Srpska vojska odnela je pobedu, a osmanske snage su se povukle.

Boj na Pločniku ima poseban značaj u srpskoj srednjovekovnoj istoriji jer je predstavljao jednu od značajnih pobeda srpske vojske nad Osmanskim carstvom, tri godine pre Kosovske bitke.

BONUS VIDEO: ZA VERNOST OTADžBINI: Posle 80 godina biće uručene prve boračke spomenice

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