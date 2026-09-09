SAHRANA KRALJA HARALDA PETOG U OSLU: Poslednjem ispraćaju prisustvuje i Marko Đurić (FOTO)

DRŽAVNA sahrana kralja Norveške Harolda Petog, koji je preminuo 28. avgusta u 89. godini života, održava se danas u Oslu, a poslednjem ispraćaju norveškog suverena prisustvuje i ministar spoljnih poslova Srbije, Marko Đurić.

Foto: Tanjug/AP/Håkon Mosvold Larsen

Sahrana norveškog kralja je počela u podne kada je povorka sa kovčegom u kom se nalazi njegovo telo krenula iz kraljevskog dvora, u pratnji članova porodice, policije i garde, ka katedrali u Oslu gde će potom u 13 časova početi verski obred.

Po završetku službe u katedrali, telo Harolda Petog biće prebačeno u kraljevski mauzolej u tvrđavi Akershus gde će u prisustvu uže porodice kovčeg biti spušten u kraljevski mauzolej.

Nakon ukopa u tvrđavi, državne zastave će, s obzirom na to da je danas dan žalosti u Norveškoj, ponovo biti podignute na vrh koplja, biće ispaljen dvostruki kraljevski pozdrav, crkvena zvona širom zemlje zvoniće neprekidno sat vremena, dok će novi kralj Hokon Osmi sa svojom porodicom izaći na balkon palate da pozdravi okupljene građane.

Na događaju su prisutni predsednici Finske, Islanda, Nemačke, Poljske, Mađarske, Češke, Slovenije, Litvanije, Estonije, Letonije i Albanije, kao i premijer Francuske.

Pogrebu prisustvuju predstavnici kraljevskih porodica iz Švedske, Danske, Španije, Holandije, Belgije, Ujedinjenog Kraljevstva, Jordana, Monaka, Luksemburga, Lihtenštajna i Japana, a u Oslo su stigli i predstavnici porodice Karađorđević.

Sahrani kralja prisustvuju i ministri spoljnih poslova Rumunije, Tunisa, Hrvatske, Portugalije i Indonezije.

Takođe, prisustvuju i ambasadori Evropske unije, Irana, Vijetnama, Perua, Meksika, Iraka, Severne Makedonije, Bosne i Hercegovine i Indije.

Harold Peti je na tron Kraljevine Norveške došao pre 35 godina, odnosno 17. januara 1991. nasledivši na tom mestu svog oca kralja Olava Petog.

(Tanjug)

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