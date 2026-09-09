MEĐU 300 NAJBOLJIH: U oblasti energetike Univerzitet u Beogradu zadržao poziciju
Univerzitet u Beogradu je i ove godine rangiran po naučnim oblastima u rezultatima ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects (GRAS), međunarodnog istraživanja akademske izvrsnosti koje sprovodi ShanghaiRanking Consultancy u okviru projekta poznatog kao Šangajska lista.
U oblasti energetike, Univerzitet u Beogradu rangiran je između 201. i 300. mesta među univerzitetima u svetu, čime je i ove godine zadržao poziciju među 300 najbolje rangiranih univerziteta u ovoj oblasti i jedini je univerzitet iz zemalja u okruženju koji se našao na listi najbolje rangiranih univerziteta u oblasti energetike.
Rangiranje po naučnim oblastima zasnovano je na više pokazatelja naučne izvrsnosti, koji obuhvataju naučnu produkciju, kvalitet i uticaj naučnih publikacija, citiranost, međunarodnu saradnju i akademski uticaj nastavnog i naučnoistraživačkog osoblja.
Kontinuitet visokog plasmana u ovoj oblasti potvrđuje značajan doprinos Univerziteta u Beogradu razvoju nauke i istraživanja u oblasti energetike i njegovu prepoznatljivost u međunarodnoj akademskoj zajednici.
Preporučujemo
FALCON RALLY uz podršku G-Drive goriva
09. 09. 2026. u 14:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
Policija nije mogla da veruje šta vidi! Uhapšen nekadašnji prvi čovek formule 1, nosio sačmaru na aerodrom
Neverovatne vesti stižu iz Portugala. Berni Eklston (95), nekadašnji prvi čovek Formule 1, uhapšen je pošto je na aerodromu kod njega pronađena sačmara.
07. 09. 2026. u 18:13
"NE MOGU DA TE GLEDAM!": Oliver Dragojević sa ovom pevačicom nije hteo da nastupa - zato što je Srpkinja (FOTO)
NEKADAŠNjA pevačica Koktel benda Jelena Ristić, svojevremeno je otkrila detalje s koncerta na kojem su nastupali Kemal Monteno i Oliver Dragojević.
09. 09. 2026. u 11:47
Komentari (0)