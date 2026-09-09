MEĐU 300 NAJBOLJIH: U oblasti energetike Univerzitet u Beogradu zadržao poziciju

Univerzitet u Beogradu je i ove godine rangiran po naučnim oblastima u rezultatima ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects (GRAS), međunarodnog istraživanja akademske izvrsnosti koje sprovodi ShanghaiRanking Consultancy u okviru projekta poznatog kao Šangajska lista.

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U oblasti energetike, Univerzitet u Beogradu rangiran je između 201. i 300. mesta među univerzitetima u svetu, čime je i ove godine zadržao poziciju među 300 najbolje rangiranih univerziteta u ovoj oblasti i jedini je univerzitet iz zemalja u okruženju koji se našao na listi najbolje rangiranih univerziteta u oblasti energetike.

Rangiranje po naučnim oblastima zasnovano je na više pokazatelja naučne izvrsnosti, koji obuhvataju naučnu produkciju, kvalitet i uticaj naučnih publikacija, citiranost, međunarodnu saradnju i akademski uticaj nastavnog i naučnoistraživačkog osoblja.



Ovako visoka pozicija Univerziteta u Beogradu u oblasti energetike predstavlja značajno priznanje kvalitetu i međunarodnoj vidljivosti naučnoistraživačkog rada njegovih nastavnika, istraživača i saradnika.

Kontinuitet visokog plasmana u ovoj oblasti potvrđuje značajan doprinos Univerziteta u Beogradu razvoju nauke i istraživanja u oblasti energetike i njegovu prepoznatljivost u međunarodnoj akademskoj zajednici.