PAKAO U SRBIJI JOŠ SAMO KRATKO: RHMZ izdao hitno upozorenje, stiže drastično zahlađenje i kiša

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je upozorenje na visoke temperature koje će danas pogoditi celu Srbiju, uz najvišu dnevnu temperaturu i do 36 stepeni Celzijusa.

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Prema prognozi, danas nas očekuje sunčano i veoma toplo vreme. Posle podne na jugozapadu zemlje, uz lokalni razvoj oblačnosti, moguća je kratkotrajna kiša ili pljusak. Duvaće slab i umeren južni i jugoistočni vetar, koji će u Banatu povremeno biti jak. Noću se na severu Srbije očekuje naoblačenje sa mestimično slabom kišom.

Kada stiže osveženje?

Veoma toplo vreme zadržaće se u četvrtak i petak u centralnim, južnim i istočnim predelima, gde će živa u termometru i dalje dostizati od 33 do 36 stepeni.

Međutim, postepeni pad temperature počinje već sutra na severu i zapadu zemlje, gde nas očekuje promenljivo oblačno vreme sa najvišom temperaturom od 27 stepeni, dok će na jugoistoku i dalje biti do 36 °S.

Prve veće padavine i pljuskovi sa grmljavinom stižu u petak u drugom delu dana u zapadne, severne i centralne predele. Padavinska zona će se u subotu ujutru premestiti ka ostalim delovima zemlje, uz istovremeni prestanak kiše na severu.

Za vikend pad temperature za čak 10 stepeni

Pravo zahlađenje očekuje nas od subote u svim krajevima Srbije. Temperature će pasti za oko 10 stepeni, pa će tokom vikenda i početkom sledeće sedmice Najviša dnevna temperatura u većini mesta iznositi od 23 do 27 °S.

RHMZ prognozira da će od subote konačno doći do popuštanja toplotnog stresa, dok se početkom naredne nedelje kiša očekuje uglavnom u brdsko-planinskim predelima južne i istočne Srbije.