Društvo

PAKAO U SRBIJI JOŠ SAMO KRATKO: RHMZ izdao hitno upozorenje, stiže drastično zahlađenje i kiša

Ana Đokić

09. 09. 2026. u 11:37

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je upozorenje na visoke temperature koje će danas pogoditi celu Srbiju, uz najvišu dnevnu temperaturu i do 36 stepeni Celzijusa.

ПАКАО У СРБИЈИ ЈОШ САМО КРАТКО: РХМЗ издао хитно упозорење, стиже драстично захлађење и киша

Foto: AI generated/Gemini/ilustracija

Prema prognozi, danas nas očekuje sunčano i veoma toplo vreme. Posle podne na jugozapadu zemlje, uz lokalni razvoj oblačnosti, moguća je kratkotrajna kiša ili pljusak. Duvaće slab i umeren južni i jugoistočni vetar, koji će u Banatu povremeno biti jak. Noću se na severu Srbije očekuje naoblačenje sa mestimično slabom kišom.

Kada stiže osveženje?

Veoma toplo vreme zadržaće se u četvrtak i petak u centralnim, južnim i istočnim predelima, gde će živa u termometru i dalje dostizati od 33 do 36 stepeni.

Međutim, postepeni pad temperature počinje već sutra na severu i zapadu zemlje, gde nas očekuje promenljivo oblačno vreme sa najvišom temperaturom od 27 stepeni, dok će na jugoistoku i dalje biti do 36 °S.

Prve veće padavine i pljuskovi sa grmljavinom stižu u petak u drugom delu dana u zapadne, severne i centralne predele. Padavinska zona će se u subotu ujutru premestiti ka ostalim delovima zemlje, uz istovremeni prestanak kiše na severu.

Za vikend pad temperature za čak 10 stepeni

Pravo zahlađenje očekuje nas od subote u svim krajevima Srbije. Temperature će pasti za oko 10 stepeni, pa će tokom vikenda i početkom sledeće sedmice Najviša dnevna temperatura u većini mesta iznositi od 23 do 27 °S.

RHMZ prognozira da će od subote konačno doći do popuštanja toplotnog stresa, dok se početkom naredne nedelje kiša očekuje uglavnom u brdsko-planinskim predelima južne i istočne Srbije.

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Počeo je “Kapital u pokretu” u Sava Centru
Društvo

0 0

Počeo je “Kapital u pokretu” u Sava Centru

BEOGRAD je danas mesto okupljanja stručne i akademske javnost koja će pokušati da trasira puteve za kretanje novca, kako da se sačuva njegova vrednost, pokrene kapital koji u Srbiji još uvek “tihuje” ali i kako da se razvije investiciona kultura sposobna da odgovori na inflaciju, geopolitičke promene i ubrzani razvoj tehnologije.

09. 09. 2026. u 10:08

Politika
Tenis
Fudbal
Šampion Evrope kreće po treću krunu zaredom, PSŽ ima lak zadatak na startu LŠ!

Šampion Evrope kreće po treću krunu zaredom, PSŽ ima lak zadatak na startu LŠ!