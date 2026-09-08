Društvo

POVERENJE SE GRADI SVAKIM NOVIM SUSRETOM: Predstavnici PIO fonda sa penzionerima u Zaječarskom i Borskom okrugu

D.D.

08. 09. 2026. u 18:00

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PREDSTAVNICI Republičkog fonda PIO i Saveza penzionera Srbije nastavili su danas susrete sa penzionerima u Zaječarskom i Borskom okrugu, tribinama u Zaječaru, Zlotu i Boljevcu, koje su okupile preko 600 penzionera.

ПОВЕРЕЊЕ СЕ ГРАДИ СВАКИМ НОВИМ СУСРЕТОМ: Представници ПИО фонда са пензионерима у Зајечарском и Борском округу

Foto: Pio

Susreti su organizovani uz podršku lokalnih samouprava, a u fokusu su bile mere namenjene unapređenju položaja najstarijih građana, kao i pitanja i problemi sa kojima se susreću u svojim sredinama.

Foto: Pio

 

Obraćajući se penzionerima Zaječara, direktor Republičkog fonda PIO, Relja Ognjenović, osvrnuo se na dosadašnje rezultate i ukazao na nove mere koje će uslediti u narednom periodu. Podsetio je da u Zaječaru živi oko 16 hiljada penzionera, koji su 2012. godine imali prosečnu penziju 21 hiljadu dinara, dok je danas prosečna penzija u Zaječaru viša od 52.700 dinara, što je povećanje od preko 150 odsto.

Foto: Pio

 

– Ovim pokazujemo da država u kontinuitetu brine o našim penzionerima i da tu ne nameravamo da stanemo. U narednim danima izaćićemo s novim povećanjem penzija, kojim ćemo obradovati sve naše penzionere. Završavamo sa isplatom avgustovskih penzija, a 14. septembra počinje isplata najveće pomoći za naše penzionere – rekao je direktor Fonda PIO.

On je istakao da tribine nisu samo prilika da se penzionerima predstave aktuelne mere, već i da se čuju njihovi problemi i predlozi, podsetivši da je upravo sa jedne od prethodnih tribina i potekla ideja o pomoći koja će u narednom periodu biti isplaćena.

Foto: Pio

 

– Za nas nema „nisam nadležan“, već razgovaramo o svim temama i prenosimo našim kolegama na gradskom i republičkom nivou šta su problemi koje treba rešiti. Zato smo i došli danas u Zaječar da čujemo svakog penzionera pojedinačno, a ne samo udruženja i organizacije – kazao je Ognjenović.

Foto: Pio

 

Predsednik Saveza penzionera Srbije, prof. dr Andreja Savić, istakao je da Savez tesno sarađuje sa Fondom PIO, te da je jedan od ciljeva te saradnje da se predlozi, sugestije i kritike koje penzioneri iznose pretoče u konkretne predloge državnim organima.

Gradonačelnik Zaječara Vladimir Videnović ukazao je na značaj mera koje Vlada Republike Srbije i Fond PIO sprovode u cilju podrške penzionerima, kao i onih koje će uslediti u budućnosti.

Foto: Pio

 

Tribine u Zaječaru, Zlotu i Boljevcu nastavak su susreta koje Fond PIO i SAPENS organizuju širom Srbije, sa ciljem da korisnicima penzija približe aktuelne mere i aktivnosti, ali i da inicijative penzionera sa terena stignu do institucija koje mogu doprineti njihovom rešavanju. Tribine sa penzionerima širom Srbije postale su mesto na kojem se kroz neposredni dijalog gradi poverenje.

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Počeo je “Kapital u pokretu” u Sava Centru
Društvo

0 0

Počeo je “Kapital u pokretu” u Sava Centru

BEOGRAD je danas mesto okupljanja stručne i akademske javnost koja će pokušati da trasira puteve za kretanje novca, kako da se sačuva njegova vrednost, pokrene kapital koji u Srbiji još uvek “tihuje” ali i kako da se razvije investiciona kultura sposobna da odgovori na inflaciju, geopolitičke promene i ubrzani razvoj tehnologije.

09. 09. 2026. u 10:08

Politika
Tenis
Fudbal
ŠOK PRIZNANJE IZ HAGA: Osudili smo Mladića, ali nije bilo dokaza

ŠOK PRIZNANjE IZ HAGA: Osudili smo Mladića, ali nije bilo dokaza