POVERENJE SE GRADI SVAKIM NOVIM SUSRETOM: Predstavnici PIO fonda sa penzionerima u Zaječarskom i Borskom okrugu

PREDSTAVNICI Republičkog fonda PIO i Saveza penzionera Srbije nastavili su danas susrete sa penzionerima u Zaječarskom i Borskom okrugu, tribinama u Zaječaru, Zlotu i Boljevcu, koje su okupile preko 600 penzionera.

Foto: Pio

Susreti su organizovani uz podršku lokalnih samouprava, a u fokusu su bile mere namenjene unapređenju položaja najstarijih građana, kao i pitanja i problemi sa kojima se susreću u svojim sredinama.

Foto: Pio

Obraćajući se penzionerima Zaječara, direktor Republičkog fonda PIO, Relja Ognjenović, osvrnuo se na dosadašnje rezultate i ukazao na nove mere koje će uslediti u narednom periodu. Podsetio je da u Zaječaru živi oko 16 hiljada penzionera, koji su 2012. godine imali prosečnu penziju 21 hiljadu dinara, dok je danas prosečna penzija u Zaječaru viša od 52.700 dinara, što je povećanje od preko 150 odsto.

Foto: Pio

– Ovim pokazujemo da država u kontinuitetu brine o našim penzionerima i da tu ne nameravamo da stanemo. U narednim danima izaćićemo s novim povećanjem penzija, kojim ćemo obradovati sve naše penzionere. Završavamo sa isplatom avgustovskih penzija, a 14. septembra počinje isplata najveće pomoći za naše penzionere – rekao je direktor Fonda PIO.

On je istakao da tribine nisu samo prilika da se penzionerima predstave aktuelne mere, već i da se čuju njihovi problemi i predlozi, podsetivši da je upravo sa jedne od prethodnih tribina i potekla ideja o pomoći koja će u narednom periodu biti isplaćena.

Foto: Pio

– Za nas nema „nisam nadležan“, već razgovaramo o svim temama i prenosimo našim kolegama na gradskom i republičkom nivou šta su problemi koje treba rešiti. Zato smo i došli danas u Zaječar da čujemo svakog penzionera pojedinačno, a ne samo udruženja i organizacije – kazao je Ognjenović.

Foto: Pio

Predsednik Saveza penzionera Srbije, prof. dr Andreja Savić, istakao je da Savez tesno sarađuje sa Fondom PIO, te da je jedan od ciljeva te saradnje da se predlozi, sugestije i kritike koje penzioneri iznose pretoče u konkretne predloge državnim organima.

Gradonačelnik Zaječara Vladimir Videnović ukazao je na značaj mera koje Vlada Republike Srbije i Fond PIO sprovode u cilju podrške penzionerima, kao i onih koje će uslediti u budućnosti.

Foto: Pio

Tribine u Zaječaru, Zlotu i Boljevcu nastavak su susreta koje Fond PIO i SAPENS organizuju širom Srbije, sa ciljem da korisnicima penzija približe aktuelne mere i aktivnosti, ali i da inicijative penzionera sa terena stignu do institucija koje mogu doprineti njihovom rešavanju. Tribine sa penzionerima širom Srbije postale su mesto na kojem se kroz neposredni dijalog gradi poverenje.