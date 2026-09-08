GROZNICA ZAPADNOG NILA SE ŠIRI SRBIJOM: Do sad zabeleženo 37 slučajeva obolelih, evo kako da se zaštitite

NA TERITORIJI Srbije registrovano je ukupno 37 slučajeva obolelih od groznice Zapadnog Nila, od čega su 34 slučaja sa neuroinvazivnim oblikom bolesti.

Foto:Solvin Zankl/Nature Picture Library/Profimedia

Od početka sezone nadzora 1. juna do 6. septembra, slučajevi su registrovani na teritoriji devet okruga, objavljeno je na sajtu Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

U Beogradu je registrovano 10 slučajeva, u Južnobačkom okrugu devet, u Šumadijskom pet, u Srednjobanatskom četiri slučaja, u Južnobanatskom četiri slučaja, Severnobanatskom dva slučaja, Zapadnobačkom jedan slučaj, Rasinskom jedan slučaj i u Braničevskom jedan slučaj.

Među obolelima su 24 osobe muškog i 13 osoba ženskog pola.

Prosečna starost obolelih je 66,7 godina.

U sezoni nadžora 2026. godine, zaključno sa 3. septembrom 2026. godine, u državama Evropske unije (EU) i Evropskog ekonomskog prostora (EEP) slučajevi obolevanja od groznice Zapadnog Nila kod ljudi registrovani su u Italiji, Grčkoj, Rumuniji, Španiji, Francuskoj, Nemačkoj, Austriji, Holandiji, Hrvatskoj, Kipru i Mađarskoj.

U regionu obolevanje je registrovano i u Severnoj Makedoniji i Albaniji.

Groznica Zapadnog Nila je sezonsko oboljenje koje se prenosi ubodom zaraženog komarca, a sezona transmisije virusa u Srbiji uobičajeno traje od juna do novembra meseca.

Kako da se zaštitite?

Institut za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut" izdao je smernice za zaštitu od infekcije virusom Zapadnog Nila i smanjenje rizika od zaražavanja, s posebnim akcentom na mere lične zaštite od uboda komaraca.

Foto: Batut

U cilju smanjenja rizika od zaražavanja virusom Zapadnog Nila, preporučuje se primena mera lične zaštite od uboda komaraca, i to:

Upotreba repelenata na otkrivenim delovima tela prilikom boravka na otvorenom;

Nošenje odeće dugih rukava i nogavica, svetle boje;

Preporučljivo je da odeća bude komotna, jer komarci mogu da ubadaju kroz pripijenu odeću;

Izbegavanje boravka na otvorenom u periodu najintenzivnije aktivnosti komaraca – u sumrak i u zoru;

Upotreba zaštitne mreže protiv komaraca na prozorima, vratima i oko kreveta;

Redukcija broja komaraca u zatvorenom prostoru;

Po mogućstvu boravak u klimatizovanim prostorima, jer je broj insekata u takvim uslovima značajno smanjen;

Izbegavanje područja sa velikim brojem insekata, kao što su šume i močvare;

Smanjenje broja komaraca na otvorenom gde se radi, igra ili boravi, što se postiže isušivanjem izvora stajaće vode. Na taj način smanjuje se broj mesta na koje komarci mogu da polože svoja jaja;

Najmanje jednom nedeljno treba isprazniti vodu iz saksija za cveće, posuda za hranu i vodu za kućne ljubimce, iz kanti, buradi i limenki. Ukloniti odbačene gume i druge predmete koji mogu da prikupljaju vodu;

U slučaju putovanja u inostranstvo, pogotovo ako se radi o tropskom i subtropskom području, obavezno se pridržavati svih navedenih mera prevencije;

U slučaju pojave bilo kakvih simptoma koji su kompatibilni sa neuroinazivnim oblikom bolesti, odmah se javiti izabranom lekaru.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: SPREJ PROTIV KOMARACA: Napravite domaći sprej protiv komaraca i rešite se muka tokom leta