DAN NAKON SAHRANE: Veličanstveni prizori sa groba generala Mladića na Topčideru (VIDEO)

NAKON što je komandant Vojske Republike Srpske sahranjen na Topčiderskom groblju pored svoje ćerke Ane, ljudi nastavljaju da obilaze večnu kuću generala, ostavljajući cveće, paleći sveće i odajući počast čoveku kojeg smatraju braniocem svog roda.

Foto: D. Milovanović

Topčidersko groblje, jedno od najstarijih i najznamenitijih počivališta u srpskoj prestonici, postalo je mesto okupljanja hiljada građana iz Srbije, Republike Srpske i dijaspore.

Foto: D. Milovanović

Prostor oko porodične grobnice već od ranog jutra nakon sahrane bio je potpuno prekriven vencima, trobojkama i porukama zahvalnosti.

Foto: D. Milovanović