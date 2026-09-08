Društvo

DAN NAKON SAHRANE: Veličanstveni prizori sa groba generala Mladića na Topčideru (VIDEO)

V.N.

08. 09. 2026. u 10:46

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NAKON što je komandant Vojske Republike Srpske sahranjen na Topčiderskom groblju pored svoje ćerke Ane, ljudi nastavljaju da obilaze večnu kuću generala, ostavljajući cveće, paleći sveće i odajući počast čoveku kojeg smatraju braniocem svog roda.

ДАН НАКОН САХРАНЕ: Величанствени призори са гроба генерала Младића на Топчидеру (ВИДЕО)

Foto: D. Milovanović

Topčidersko groblje, jedno od najstarijih i najznamenitijih počivališta u srpskoj prestonici, postalo je mesto okupljanja hiljada građana iz Srbije, Republike Srpske i dijaspore.

Foto: D. Milovanović

Prostor oko porodične grobnice već od ranog jutra nakon sahrane bio je potpuno prekriven vencima, trobojkama i porukama zahvalnosti.

Foto: D. Milovanović

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