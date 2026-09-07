RATKO OTIŠAO U ISTORIJU I LEGENDU: General Mladić sinonim odbrane svog naroda
SRBOBRAN Radić, nekadašnji pukovnik specijalnih jedinica, je u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji odgonetnuo šta za njega znači ime Ratko Mladić.
- To je Srbija, to je srpski narod, on je sinonim odbrane svog naroda i zbog toga će ući u udžbenike i kada se to dogodi, prestaće svi pritisci koje sada imamo spolja i iznutra. Mladić je otišao u istoriju i legendu, ali nikada neće otići u zaborav. Ono što ja pamtim kao vojnik jeste da bi on deo svog tela dao za borca, on je umeo da se svađa kako bi vojnicima obezbedio potrepštine. Znao je da skine svoje čizme i da ih dao vojniku. Znao je da zaplače kao dete kada naiđemo na borca koji je izgubio glavu ili je teško ranjen. Takav čovek se retko rađa. On je završio Vojnu akademiju u Beogradu, a već 1965. je bio na dužnosti, a brzo je napredovao i postao potpukovnik - kazao je Radić za Kurir TV.
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