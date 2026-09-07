Društvo

"ĐENERALE, BOJIŠ LI SE KOGA? SAMO BOGA I VIŠE NIKOGA": Srpski narod se oprašta od Ratka Mladića (FOTO)

В. Н.

07. 09. 2026. u 13:13

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GENERAL Ratko Mladić biće sahranjen danas na Topčiderskom groblju u Beogradu, a na večni počinak ispraća ga veliki broj građana.

ЂЕНЕРАЛЕ, БОЈИШ ЛИ СЕ КОГА? САМО БОГА И ВИШЕ НИКОГА: Српски народ се опрашта од Ратка Младића (ФОТО)

Foto: D.D.

Nepregledne kolone ljudi bile su od jutros ispred Hrama Svetog apostola i jevanđeliste Luke na Košutnjaku, gde je bilo izloženo generalovo telo, kako bi odali poštu.

Građani su u velikom broju pristigli i na Topčidersko groblje, gde će Mladić biti sahranjen. Prisutni su i veterani Vojske Republike Srpske.

Jedna od prisutnih devojaka nosi majicu na kojoj piše: "Đenerale, bojiš li se koga? Samo boga i više nikoga". 

Foto: Фото: Д.Д.

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