"ĐENERALE, BOJIŠ LI SE KOGA? SAMO BOGA I VIŠE NIKOGA": Srpski narod se oprašta od Ratka Mladića (FOTO)

GENERAL Ratko Mladić biće sahranjen danas na Topčiderskom groblju u Beogradu, a na večni počinak ispraća ga veliki broj građana.

Foto: D.D.

Nepregledne kolone ljudi bile su od jutros ispred Hrama Svetog apostola i jevanđeliste Luke na Košutnjaku, gde je bilo izloženo generalovo telo, kako bi odali poštu.

Građani su u velikom broju pristigli i na Topčidersko groblje, gde će Mladić biti sahranjen. Prisutni su i veterani Vojske Republike Srpske.

Jedna od prisutnih devojaka nosi majicu na kojoj piše: "Đenerale, bojiš li se koga? Samo boga i više nikoga".