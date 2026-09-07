"ĐENERALE, BOJIŠ LI SE KOGA? SAMO BOGA I VIŠE NIKOGA": Srpski narod se oprašta od Ratka Mladića (FOTO)
GENERAL Ratko Mladić biće sahranjen danas na Topčiderskom groblju u Beogradu, a na večni počinak ispraća ga veliki broj građana.
Nepregledne kolone ljudi bile su od jutros ispred Hrama Svetog apostola i jevanđeliste Luke na Košutnjaku, gde je bilo izloženo generalovo telo, kako bi odali poštu.
Građani su u velikom broju pristigli i na Topčidersko groblje, gde će Mladić biti sahranjen. Prisutni su i veterani Vojske Republike Srpske.
Jedna od prisutnih devojaka nosi majicu na kojoj piše: "Đenerale, bojiš li se koga? Samo boga i više nikoga".
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