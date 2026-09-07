uživoNAROD SE OPRAŠTA OD GENERALA RATKA MLADIĆA: Povorka krenula ka groblju - iza kovčega supruga, sin i unuka, kao i nepregledna kolona (VIDEO)
KOVČEG sa telom generala Ratka Mladića izložen je u Hramu Svetog apostola i jevanđelista Luke na Košutnjaku, gde od ranog jutra pristiže veliki broj građana kako bi odali poštu.
Povorka sa kovčegom krenula ka Topčiderskom groblju
Povorka u kojoj je vozilo sa kovčegom u kojem je telo nekadašnjeg komandanta Vojske Republike Srpske generala Ratka Mladića krenula je od Crkve Svetog Luke na Vidikovcu ka Topčiderskom groblju.
Kovčeg je prekriven zastavama Srbije i Republike Srpske, a su iz crkve su ga do vozila preneli pripadnici Vojske Srbije.
Iza kovčega su bili Bosiljka Mladić, supruga generala Mladića, sin Darko Mladić i unuka Anastasija.
Ogroman broj ljudi stiže na Topčidersko groblje
Ogroman broj građana pristiže na Topčidersko groblje, gde će biti sahranjen general Mladić. Reke ljudi sa svih strana stižu na groblje.
Vukovi sa Vučjaka došli da isprate generala
Komandant Miro Šikarac iz jedinice Vukovi sa Vučjaka jedan je od brojnih koji je došao da oda počast generalu Ratku Mladiću.
Patrijarh služi opelo
U Crkvi Svetog Luke na Vidikovcu u 12 časova počelo je opelo nekadašnjem komandantu Vojske Republike Srpske, a opelo služi patrijarh srpski Porfirije uz sasluženje vladika Srpske pravoslavne crkve.
Delegacija Republike Srpske odala počast generalu
Predsednik SNSD Milorad Dodik, premijer Republike Srpske Savo Minić, predsednik Narodne skupštine Nenad Stevandić i srpski član Predsedništva BiH Željka Cvijanović odali su počast generalu.
Najviši zvaničnici Srpske izjavili su saučešće porodici Mladić.
Nepregledne kolone građana
Sve je više naroda na poslednjem ispraćaju generala.
General će počivati pored ćerke Ane
General Mladić biće sahranjen na Topčiderskom groblju, pored ćerke Ane, što je bila njegova želja.
Danilo Vučić sa narodom na sahrani generala
Danilo Vučić, sin predsednika Aleksandra Vučića, sa narodom prisustvuje sahrani generala Mladića.
Stigao veliki broj građana iz unutrašnjosti Srbije, RS i Crne Gore
Zatvorene su ulice oko Crkve Svetog Luke, kao i neke ulice na Banovom Brdu koje vode ka Vidikovcu, a policija reguliše saobraćaj.
Veliki broj građana stigao je autobusima u Beograd iz unutrašnjosti Srbije, Republike Srpske, Crne Gore kako bi odali poštu Mladiću.
Na ispraćaju generala je i Aleksandar Vulin i ambasador Ruske Federacije Aleksandar Bocan-Harčenko. Tu je i Nenad Popović.
Poštu generalu Mladiću odali su i ministri pravde Republike Srpske Goran Selak i rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić, kao i bivši ministar nacionalne odbrane Grčke Panos Kamenos.
Veliki broj građana čeka da oda poštu generalu
Veliki broj građana odaje poštu generalu Ratku Mladiću gde je izložen kovčeg sa njegovim telom.
U toku je sveta zaupokojena liturgija, koju služi protojerej Đorđe Stojisavljević, šef Kabineta patrijarha srpskog, uz sasluženje sveštenstva Arhiepiskopije beogradsko-karlovačke.
Poštu generalu Mladiću odaju građani iz Srbije i Republike Srpske.
U porti crkve građani pale sveće.
Odavanje pošte Mladiću i mimohod trajaće do 12 časova, kada će biti služeno opelo.
Nakon toga, povorka će krenuti ka Topčiderskom groblju, gde će sahrana biti održana oko 13.30, odnosno 14 časova, u zavisnosti od dolaska povorke. General će biti sahranjen pored ćerke Ane.
General Mladić je preminuo 27. avgusta dok je bio u pritvoru Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove u Hagu, gde je izdržavao kaznu doživotnog zatvora.
Mladić je pre smrti imao više moždanih udara, a njegova porodica i advokati više puta su tražili od Mehanizma da mu bude dozvoljeno lečenje u Srbiji, ali su ti zahtevi odbijeni.
Republika Srbija je takođe uputila više dopisa Mehanizmu za prevremeno puštanje Mladića iz humanitarnih razloga, radi lečenja u Srbiji.
Mehanizam je, međutim, odbio sve te zahteve.
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