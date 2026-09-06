SITUACIJA NA SUVOJ PLANINI NEŠTO POVOLJNIJA Mitrović: U gašenje požara se uključio i "iljušin"

NAČELNIK Uprave Sektora za vanredne situacije u Nišu, Srđan Mitrović, izjavio je danas da je situacija sa požarom na Suvoj planini nešto povoljnija na strani planine prema Gadžinom Hanu dok, kako je kazao, na strani planine ka Beloj Palanci još ima nekoliko žarišta.

Foto: Tanjug/Branko Lukić

- Ovo je treći dan kako se borimo sa požarom na Suvoj planini, a situacija je nešto povoljnija danas u odnosu na jučerašnji dan, na strani planine prema opštini Gadžin Han. Na strani planine prema Beloj Palanci još imamo nekoliko žarišta, u izuzetno nepristupačnom delu šume, tako da tamo pokušavamo da taj deo zagasimo iz aviona. Videćemo kako ćemo uspeti i da li ćemo uspeti u toku dana da to rešimo - rekao je Mitrović.

Foto: Printskrin Instagram/nistv.rs

Naveo je da su na terenu sve raspoložive snage.

- Juče smo imali preko sto ljudi na intervenciji gašenja požara. Imali smo pomoć raznih udruženja, najviše planinara, motociklista, ljudi koji voze kvadove. Naravno, uz pripadnike Javnog preduzeća Srbijašume, vatrogasce, profesionalne i dobrovoljne. Danas, takođe su svi profesionalci iz Uprave za vanredne situacije, odnosno vatrogasci na terenu. Planinare danas nismo angažovali zbog težine lokacija na kojima će da se gasi požar. Već smo imali dva naleta aviona "iljušin", dobro je odradio posao i očekujemo i helikoptere MUP-a Republike Srbije koji će se takođe uključiti u akciju gašenja i nadamo se da ćemo staviti pod kontrolu ovaj požar - rekao je Mitrović.

Foto: Vikipedija/GNU 1.2/Dmitriy Pichugin

Na pitanje da li se požar približio do kuća, Mitrović je odgovorio da je i dalje daleko od kuća i da bojazan da budu zahvaćeni objekti nije velika.

- Požar se prati i danju i noću. Danju je intervencija, noću su dežurstva. Ne postoji opasnost u ovom trenutku da budu ugroženi objekti - rekao je Mitrović.

Na pitanje koliko je puta avion "iljušin" gasio požar na Suvoj planini, Mitrović je odgovorio da je juče bacio vodu šest puta i dan pre toga dva puta.

- Tako da ima dobrog učinka i posle jučerašnjeg dana, ovaj deo planine je u boljem stanju u odnosu na juče. I dalje je veoma teško prići lokacijama i liniji vatre, a vatrogasci daju, da kažem, nadljudske napore da se probiju do, do tih mesta, a naročito želim da pohvalim motocikliste koji na krosericama dostavljaju vodu na prtnjačama, da bi vatrogasci mogli da gase jer je toliko strm teren. Nema vode na vrhu planine i mora kilometrima da se nosi voda na leđima da bi se ovo gasilo - rekao je Mitrović.

Foto: Printskrin Instagram/nistv.rs

Govoreći o površini koja je zahvaćena požarom, naveo je da se radi uglavnom o niskom rastinju i travi i šipražju sa jedne strane planine, dok na teritoriji opštine Bela Palanka postoji određena površina pod šumom zahvaćena požarom.

Mitrović je naveo i da u ovom trenutku nema činjenice o uzroku nastanka požara i da će se to naknadno utvrđivati.

(Tanjug)

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