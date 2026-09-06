HIMNA REPUBLIKE SRPSKE KRAJINE: Ustav iz 1991. godine odredio Knin kao glavni grad
USTAV Srpske Krajine je usvojen 19. decembra 1991. godine na zajedničkoj sjednici Skupština SAO Krajina, Veliki narodne skupštine Zapadne Slavonije i Skupštine SAO Istočna Slavonija, Baranja i Zapadni Srem.
Najviši pravni akt Srpske Krajine sastoji se od 8 glava i 124 tačke.
Prema ustavu, Srpska Krajina "nacionalna je država srpskog naroda i država svih građana koji u njoj žive".
Glavnim gradom je proglašen Knin, a za himnu "Bože pravde". Ustavom su određene i zastava i grb.
Službeni jezik je bio srpski jezik, a pismo ćirilica.
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