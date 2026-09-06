Društvo

HIMNA REPUBLIKE SRPSKE KRAJINE: Ustav iz 1991. godine odredio Knin kao glavni grad

Novosti online

06. 09. 2026. u 15:30

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USTAV Srpske Krajine je usvojen 19. decembra 1991. godine na zajedničkoj sjednici Skupština SAO Krajina, Veliki narodne skupštine Zapadne Slavonije i Skupštine SAO Istočna Slavonija, Baranja i Zapadni Srem.

ХИМНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ КРАЈИНЕ: Устав из 1991. године одредио Книн као главни град

Foto: Vikipedija

Najviši pravni akt Srpske Krajine sastoji se od 8 glava i 124 tačke.

Prema ustavu, Srpska Krajina "nacionalna je država srpskog naroda i država svih građana koji u njoj žive".

Glavnim gradom je proglašen Knin, a za himnu "Bože pravde". Ustavom su određene i zastava i grb.

Službeni jezik je bio srpski jezik, a pismo ćirilica.

youtube.com/watch?v=tvQWAh-3j7M&feature=youtu.be

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