Društvo

SUVA PLANINA JOŠ UVEK POD OPSADOM VATRE: U gašenje požara uključili se helikopteri MUP-a

P. Đurđević

06. 09. 2026. u 12:29

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HELIKOPTERI Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije uključili su se danas u gašenje požara na Suvoj planini, na teritoriji opštine Gadžin Han, gde je vatra najaktivnija u području prevoja Devojački grob, na oko 1.300 metara nadmorske visine, dok se na planini sa vatrom bori više od 50 vatrogasaca.

СУВА ПЛАНИНА ЈОШ УВЕК ПОД ОПСАДОМ ВАТРЕ: У гашење пожара укључили се хеликоптери МУП-а

Foto: MUP

U gašenju požara angažovana su tri helikoptera Ministarstva unutrašnjih poslova, za koje je prethodno najavljeno da će oko 11.30 časova sleteti na niški aerodrom, potvrdio je za Radio-televiziju Srbije Srđan Mitrović, načelnik Uprave Sektora za vanredne situacije u Nišu.

Mitrović je naveo da je teren veoma nepristupačan, ali da su vremenski uslovi od jutros nešto povoljniji za gašenje požara.

Gori i na Tremu, najvišem vrhu Suve planine, na visini od 1.810 metara. Na vrhu nema ljudi, a na celoj planini vatru gasi više od 50 vatrogasaca.

Na terenu su od jutros, pored vatrogasaca, i pripadnici Gorske službe spasavanja.
Drugi požar u okolini Niša, na ulazu u Svrljig preko prevoja Gramada, lokalizovan je i nema opasnosti od njegovog širenja, ali ekipe ostaju na terenu i prate situaciju.

(Sputnjik)

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