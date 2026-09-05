PUTEVI SRBIJE: Izmenjen režim saobraćaja na više deonica državnog puta IA-5
NA VIŠE deonica državnog puta IA reda broj 5 danas je na snazi izmenjen režim saobraćaja zbog postavljene privremene saobraćajne signalizacije, saopštilo je Javno preduzeće "Putevi Srbije".
Na deonici od petlje Adrani do petlje Preljina Jug, u smeru ka Pojatama, do 17 časova zauzeta je zaustavna saobraćajna traka na deonici od kilometra 97+000 do kilometra 107+000, kao i na kilometru 94+742.
U blizini petlje Velika Drenova, u smeru ka Vrnjačkoj Banji, do 17 časova zauzete su vozna i zaustavna traka na kilometru 38+600, dok je na kilometru 34+000 zauzeta preticajna traka.
Na deonici između petlji Vrnjačka Banja i Vrba, od kilometra 64+000 do kilometra 66+000, u smeru ka Pojatama, zatvorena je zaustavna saobraćajna traka.
"Putevi Srbije" apeluju na vozače da poštuju privremenu saobraćajnu signalizaciju i prilagode brzinu uslovima na putu.
(Tanjug)
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