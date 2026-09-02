Društvo

BIO JE "OD BOGA ISPLAKANO" DETE: Danas svetkujemo jednog od velikih proroka, evo kakva su verovanja i običaji

В.Н.

02. 09. 2026. u 07:19

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SVETI prorok Samuil ili Šamuel (što na hebrejskom znači "onaj koji sluša Gospoda") bio je starozavetni prorok i živeo je u 11. veku pre nove ere tj. oko 1.100 godina pre rođenja Isusa Hrista.

БИО ЈЕ ОД БОГА ИСПЛАКАНО ДЕТЕ: Данас светкујемо једног од великих пророка, ево каква су веровања и обичаји

Foto: SPC

Legenda kaže da ga je "od Boga isplakala" Ana koja dugo nije mogla da ima dece i da je zbog toga dečaka posvetila Bogu još kada mu je bilo 3 godine.

Prema predanju, Samuil je imao samo 12 godina kada je izrekao svoje prvo proročanstvo - predvideo je božiji gnev koji će se sručiti na dom prvosveštenika Ilije zbog grehova koje su učinili njegovi sinovi.

Nakon što se to ostvarilo, Samuilo je stekao veliko poštovanje.

Samuilo je osnivač proročke škole - vrste religijsko-moralnog bratstva ili društva, koje je imalo zadatak da probudi u ljudima duh patriotizma i širi prosvećenost. Legenda kaže da je mudro je vladao kao sudija i vodio jevrejski narod do duboke starosti. Umro je u 88. godini života i sahranjen je u Rami. Njegov život je opisan u prvim poglavljima Prve knjige careva.

Molitva na današnji dan

O kako je promenljivo srce čovečje! No, od svih promena njegovih jedna je sramnija od najsramnijih, a to je: kada verni postane neverni. I od svih promena njegovih jedna je slavnija od najslavnijih, a to je: kada se neverni obrati i postane verni. Pokaj se pre nego što smrt zatvori vrata tvoga života i otvori vrata Suda. Pokaj se pre smrti, a pošto ne znaš čas smrti, pokaj se danas i sad, i prestani ponavljati greh svoj.

Verovanje

Prema narodnom verovanju na današnji dan ne bi trebalo raditi nijednu sramnu stvar, a naročito olako uzimati dobro koje ti drugi čine. Budite zahvalni ljudima. Ako se neko ne hvali što vam je pomogao i ne traži nagradu za to, cenite njegov trud. Budite dobri ljudi, prijatelji, prema rođacima, roditeljima, deci.

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