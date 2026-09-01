DVE MAJKE OTKRILE KOLIKO IH KOŠTA POČETAK ŠKOLE: "Prvi dan je tek početak računice..."

RANČEVI , sveske, pribor, patike i garderoba odnose desetine hiljada dinara, a roditelji kažu da prvog dana škole još ni ne znaju konačan ceh.

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Početak školske godine ozbiljan je udar na kućni budžet, posebno kada porodica istovremeno sprema dvoje ili troje školaraca.

U Sremskoj Mitrovici nova školska 2026/27. godina počela je za oko 8.100 učenika u 16 osnovnih i srednjih škola, među kojima je 660 prvaka, 40 više nego prošle godine.

Dve majke iz Sremske Mitrovice za Kurir kažu da se njihove računice značajno razlikuju, ali da je jedno zajedničko – spisak troškova ne završava se prvim školskim danom.

Za porodicu koja ove godine prvi put šalje dete u školu praktično nema mnogo prostora za korišćenje stvari od prethodne godine.

Majka jednog prvaka iz Sremske Mitrovice kaže da su sve morali da kupe novo.

– Prvi je razred i nismo imali šta da koristimo od ranije. Kupili smo nov ranac, pernicu, sveske, kompletan pribor, sve što je potrebno za likovno, patike, trenerku i garderobu. Kada krenete da kupujete jednu po jednu stvar, možda vam se pojedinačno ne čini mnogo, ali kada sve saberete, iznos je ozbiljan – kaže ova Mitrovčanka.

Samo nov ranac, školski pribor, sveske, patike i trenerka, prema aktuelnoj računici, mogu da koštaju približno 11.500 do 21.500 dinara, bez udžbenika i dodatne garderobe.

Roditeljima osnovaca u Sremskoj Mitrovici ove godine deo troška pokriva Grad. Za 5.260 učenika izdvojeno je 54 miliona dinara, a pomoć za udžbenike iznosi od 8.000 do 14.000 dinara, u zavisnosti od razreda. Za učenike prvog i drugog razreda predviđeno je 8.000 dinara.

– Svaka pomoć znači, posebno sada kada sve kupujemo odjednom. Ali tek je prvi dan škole. Sigurno će se narednih dana pojaviti još nešto što treba kupiti, tako da ovo još nije konačna računica – kaže majka prvaka.

Potpuno drugačiju strategiju ima majka troje dece – jednog prvaka, jednog osnovca i jednog srednjoškolca.

U porodici sa troje dece, kaže, godinama se vodi računa o tome šta može da se sačuva i prosledi mlađem detetu.

– Kod nas se uglavnom koristi sve što može. Deca nose stvari od braće, ne kupujemo svake godine nove rančeve i sve novo ako za tim nema potrebe. Isto je i sa knjigama kada mogu da se iskoriste ili nabave polovne. Sa troje dece jednostavno morate tako da razmišljate – priča ova majka.

Zbog toga još nema konačan odgovor na pitanje koliko će ih koštati početak nove školske godine.

– Još nemam kompletnu računicu, prvi je dan škole. Uvek se tek kada deca krenu ispostavi šta još treba da se kupi. Nešto imaju od ranije, nešto naslede, nešto kupimo polovno, a ono što baš mora – kupimo novo. Kada imate troje školaraca, troškovi ne nastanu samo 1. septembra, već se pojavljuju tokom celog meseca – kaže ona.

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Upravo korišćenje očuvanih stvari starije dece može napraviti ogromnu razliku. Porodica koja za svako dete kupuje nov ranac, novu garderobu, obuću i kompletan pribor ima potpuno drugačiji septembarski račun od one u kojoj mlađa deca nasleđuju opremu.

U primeru porodice sa troje dece, ako prvak dobija pomoć od 8.000 dinara, a drugo dete, na primer, ide u sedmi razred, za njega pomoć iznosi 14.000 dinara.

Gradska pomoć zavisi od razreda: 8.000 dinara za prvi i drugi, 9.000 za treći i četvrti, 10.000 za peti, 12.000 za šesti i 14.000 dinara za sedmi i osmi razred.

Kod srednjoškolca roditelji moraju da računaju i na drugačije troškove knjiga, a upravo je nabavka polovnih udžbenika jedan od načina na koji porodice sa više dece pokušavaju da smanje septembarski ceh.

Trošak se, međutim, ne završava kupovinom pribora.

Ako se za školsku užinu jednog deteta dnevno izdvoji 200 dinara, to je oko 4.000 dinara za 20 školskih dana. Sa 250 dinara dnevno račun raste na 5.000, a sa 300 na oko 6.000 dinara mesečno.

Za troje dece to znači potencijalnih 12.000 do 18.000 dinara mesečno samo za užinu. A tokom školske godine dolaze ekskurzije, izleti, fotografisanje, dodatni pribor, sportska oprema, prevoz i drugi izdaci.

Zato se konačan odgovor na pitanje „koliko košta polazak u školu“ teško može dobiti 1. septembra.

Za porodicu sa jednim prvakom najveći deo opreme kupuje se prvi put.

Porodica sa troje školaraca može znatno da smanji troškove nasleđivanjem stvari i kupovinom polovnih knjiga, ali ima tri puta više svakodnevnih školskih potreba.

Kako kaže majka troje dece iz Sremske Mitrovice – prvi dan škole je tek početak računice.