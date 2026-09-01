OTVOREN KONKURS ZA PRIJEM KANDIDATA NA KURS ZA PODOFICIRE: Rok za podnošenje prijave do kraja meseca
MINISTARSTVO odbrane i Vojska Srbije raspisali su danas javni konkurs za osposobljavanje kandidata iz građanstva na Kursu za podoficire, radi prijema u profesionalnu vojnu službu u svojstvu podoficira na neodređeno vreme.
Zainteresovani mladići i devojke mogu da konkurišu za 200 podoficirskih radnih mesta u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije, u okviru sledećih rodova i službi: pešadije, artiljerije, oklopnih jedinica, artiljerijsko-raketnih jedinica za protivvazduhoplovna dejstva, inžinjerije, zatim službi telekomunikacija i vazdušnog osmatranja i javljanja, intendantske, sanitetske, saobraćajne i informatičke službe te više specijalnosti tehničke službe.
Na konkurs se mogu prijaviti punoletni državljani Republike Srbije koji imaju najmanje četvorogodišnje srednje obrazovanje, koji su rođeni 1990. godine ili kasnije i koji su zdravstveno i psihofizički sposobni, bez obzira na to da li su odslužili vojni rok sa oružjem ili ne. Izborni postupak sprovodi se po principu eliminacije i obuhvata psihološku procenu, proveru fizičke sposobnosti, medicinsko-zdravstvenu procenu, komisijski razgovor i bezbednosnu proveru.
Maksimalan rezultat koji kandidat može ostvariti u postupku selekcije je 100 bodova (uspeh iz srednje škole - maksimalno do 40 bodova, osnovna psihološka selekcija - 20, provera fizičkih sposobnosti - 20 i komisijski razgovor - 20 bodova).
Izabrani kandidati će biti upućeni na šestomesečni kurs u Centru za obuku i usavršavanje podoficira "Narednik Milunka Savić" u Pančevu, kao i u centrima za specijalističku obuku i jedinicama Vojske Srbije.
Tokom kursa, polaznici imaju obezbeđene novčana primanja, zdravstvenu zaštitu, smeštaj, ishranu i opremu neophodnu za realizaciju nastavnih sadržaja.
Uspešnim završetkom osposobljavanja kandidati stiču uslov za prijem u profesionalnu vojnu službu u svojstvu podoficira.
Kako se navodi u saopštenju Ministarstva odbrane rok za podnošenje prijave je do 30. septembra 2026. godine.
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