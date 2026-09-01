OGLASILA SE ĆERKA SRPKINJE NESTALE U NEPALU: Sve je u redu, na sigurnom je
ENISA Leković, državljanka Srbije kojoj se 26. avgusta izgubio svaki trag nakon katastrofalnih poplava u Nepalu, je bezbedna i na putu je za Katmandu, napisala je njena ćerka u Fejsbuk grupi "Trekking in Nepal".
- Samo želim da se zahvalim svima koji su se toliko trudili da mi pomognu. Neverovatni ste i zauvek ću biti zahvalna svim ljudima koji su mi pomogli i pružili podršku tokom ovog teškog perioda. Danas smo dobili fotografiju, moja mama je bezbedna i na putu je za Katmandu. Zaista ne mogu da opišem osećanja kroz koja sam prolazila...
Nadam se da se ovakva katastrofa više nikada neće ponoviti. Molim se za Nepal i za sve porodice koje još tragaju za nekim svojim ili su nekoga izgubile... Znam kroz šta prolazite i molim se za vas. Hvala vam za sve. Ovaj period nikada neće biti zaboravljen, kao ni svi životi koje je ova katastrofa odnela - napisala je ćerka, koju je Kurir odmah kontaktirao, ali je kazala da je zbunjena, da ne želi da daje izjave i da će sutra imati zvaničnu potvrdu o svemu.
Podsetimo, Enisa Leković iz Novog Pazara, državljanka Srbije, nestala je 26. avgusta, kada su severne delove Nepala pogodile razorne bujice. Ona je tog jutra krenula autobusom iz Katmandua ka Dhunčeu, gradu u okrugu Rasuva, a nakon što je izgubila kontakt sa majkom, njen nestanak prijavila je upravo ćerka.
Od tada je porodica čekala bilo kakvu informaciju o Enisi, dok su spasilačke ekipe u više delova zemlje tragali za nestalima. Ipak, jedan detalj koji se pojavio dva dana nakon katastrofe sada porodici daje novu nadu.
- Ta poruka je viđena 28. avgusta, dva dana nakon početka poplava, u 9.41 sati po našem vremenu. Jedino je to neki dokaz o tome da je živa i verujemo u nju - kratko je poručila Enisina ćerka tada za Kurir.
Njena ćerka od nestanka majke pokušavala da dođe do informacija na sve moguće načine. Pomoć je ranije zatražila i putem Fejsbuka, gde je objavila apel i zamolila sve koji bi mogli da imaju bilo kakvu informaciju o Enisi da joj se jave.
(Kurir)
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