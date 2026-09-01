VRATI LEK: Počeo projekat na opštini Zvezdara
Ministarstvo zaštite životne sredine u saradnji sa Privrednom komorom Srbije od danas je pokrenulo važan projekat "Vrati lek", koji građanima pruža mogućnost da besplatno i bezbedno vrate u apoteke lekove koje više ne koriste ili kojima je istekao rok trajanja. U narednih mesec dana građani mogu učiniti na teritoriji opštine Zvezdara u određenim apotekama.
Prema rečima ministarke Sare Pavkov, ovaj projekat predstavlja značajan korak ka uspostavljanju sistema za prikupljanje, bezbedno skladištenje, transport i zbrinjavanje farmaceutskog otpada iz domaćinstava.
- Želimo da građanima omogućimo jednostavan i bezbedan način da urade pravu stvar. Svaki lek koji umesto u kanti ili slivniku završi na mestu predviđenom za njegovo bezbedno zbrinjavanje mali je, ali važan doprinos zaštiti životne sredine - istakla je Pavkov. - Od 1. septembra, građani mogu besplatno da predaju neiskorišćene lekove i lekove kojima je istekao rok u apotekama koje učestvuju u pilot-projektu na teritoriji beogradske opštine Zvezdara.
U oktobru se nastavlja u Novom Sadu, u novembru u Nišu, pri čemu će pilot-projekat u svakom gradu trajati mesec dana.
- Projekat doprinosi ne samo zaštiti životne sredine, već i odgovornijem ponašanju građana i razvoju kulture pravilnog upravljanja farmaceutskim otpadom. Važno je i da građani znaju da mogu da vrate lekove koji spadaju u neopasan farmaceutski otpad - navela je Pavkov. - Ovim projektom nisu obuhvaćeni citostatici, medicinska sredstva kao što su toplomeri, špricevi, igle, kao i proizvodi koji su dodaci ishrani, poput suplemenata i vitamina, jer nisu lekovi. Takođe, ne mogu se vratiti ni proizvodi koji služe za kozmetičke svrhe. Očekujemo da kroz ovaj projekat napravimo važan korak ka uspostavljanju sistema u kojem će pravilno zbrinjavanje lekova postati jednostavna i dostupna navika za sve građane.
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