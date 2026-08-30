Društvo

PRE PODNE PAKLENO, A ONDA SLEDI OSVEŽENJE SA PLJUSKOVIMA Hitno se oglasio RHMZ: Ovi delovi Srbije prvi na udaru (FOTO)

В.Н.

30. 08. 2026. u 08:37

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod oglasio se na svom zvaničnom sajtu najnovijim upozorenjem.

ПРЕ ПОДНЕ ПАКЛЕНО, А ОНДА СЛЕДИ ОСВЕЖЕЊЕ СА ПЉУСКОВИМА Хитно се огласио РХМЗ: Ови делови Србије први на удару (ФОТО)

TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ nr

- Pretežno sunčano i toplo, uz slab do umeren razvoj oblačnosti. Sredinom dana i posle podne lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska očekuje se ponegde u brdsko-planinskim predelima. Vetar slab, promenljiv. Najviša temperatura od 32 do 36 °S.

VREME NAREDNIH DANA

Narednih dana pretežno sunčano i dalje vrlo toplo sa maksimalnim temperaturama u većini dana od 32 do 37 °S. Pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom biće veoma retka, osim u četvrtak, 3. septembra 2026, kada se prolazno osveženje sa padavinama očekuje u većem delu zemlje.

I dalje se uz prosečno malu količinu padavina i visoke temperature očekuje nastavak perioda sa izraženim rizikom od iniciranja i širenja požara na otvorenom, sa nepovoljnim uticajem na javno zdravlje stanovništva, kao i na kritičnu infrastrukturu, saobraćaj, transport, turizam, poljoprivredu, stočarstvo i ostale društveno - ekonomske sektore zavisne od meteoroloških uslova. - stoji na sajtu RHMZ.

Foto: Printskrin/RHMZ

 

PRVI U OKTAGONU

SAZNAJ ŠTA JE NA MENIJU

MERIDIANBET

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PRVI U OKTAGONU - SAZNAJ VIŠE

PRVI U OKTAGONU - SAZNAJ VIŠE