SLAVIMO MUČENIKA KOJI JE STRAŠNO STRADAO: Za zdravlje i sreću danas se molimo ovim rečima

SRPSKA pravoslavna crkva i vernici danas slave dan sećanja na Svetog mučenika Mirona, sveštenika koji je zbog svoje privrženosti Hristu strašno stradao.

FOTO TANJUG/ JADRANKA ILIĆ/

Sveti Miron beše ugledna i bogata roda, po naravi blag i krotak, bogoljubiv i čovekoljubiv i vođaše bogougodan život.

Sveti Miron Ahajski je hrišćanski svetitelj u liku sveštenomučenika, iz 3. veka. Rođen je oko 201. godine u oblasti Ahaja, u vreme cara Decija Trajana. Zbog svoje hrišćanske vere bio je mučen i stradao je u gradu Kiziku oko 250. godine. Pravoslavna crkva ga proslavlja 17. avgusta po julijanskom kalendaru, a 30. avgusta po gregorijanskom kalendaru.

U vreme cara Dekija, nastupi veliki progon hrišćana. Na sam Božić, vojska je upala u crkvu u kojoj je Miron služio liturgiju, izvela sveštenika na očigled svetine i počela da ga muči zahtevajući da se odrekne svoje vere.

Mučenik Tvoj Gospode, Miron, u stradanju svome je primio nepropadljivi venac, od Tebe Boga našega, jer imajući pomoć Tvoju mučitelje pobedi, a razori i nemoćnu drskost demona: Njegovim molitvama spasi duše naše.

Mučenje ovog svetitelja je bilo strašno – prvo su ga spaljivali (legenda kaže da ga je od vatre spasao anđeo koji mu se javio i zaštitio ga), a onda su krenuli da mu deru kožu, deo po deo. Mučeni Miron, bez obzira što je trpeo strašne bolove, nije poklekao i čak je u jednom trenutku dograbio komad sopstvene kože i njime udario rimskog sudiju u lice.

Miron je nakon toga odveden u grad Kizik i tamo posečen.

Ipak, narod nije zaboravio dobrotu i blagost Svetog Mirona. I danas mu se mole, a on važi za zaštitnika krotkih i nevinih ljudi koji nikome nisu učinili nikakvo zlo. Veruje se da će im ovaj svetitelj priteći u pomoć i spasiti ih svake nevolje ako u crkvi zapale sveću i pomole mu se.

Verovanje i običaj kažu da molitvu za zdravlje, blagostanje i sreću danas svi treba da izgovore. Običaj kaže da ćete cele godine biti zdravi.

Tropar

Mučenik Tvoj Gospode, Miron, u stradanju svome je primio nepropadljivi venac, od Tebe Boga našega, jer imajući pomoć Tvoju mučitelje pobedi, a razori i nemoćnu drskost demona: Njegovim molitvama spasi duše naše.

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