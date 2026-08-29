SVE SLUŽBE U DELIBLATSKOJ PEŠČARI U PRIPRAVNOSTI Pavkov: Pratimo situaciju iz sata u sat, najvažnije da nema nijednog izgubljenog života
MINISTARKA zaštite životne sredine Sara Pavkov izjavila je da su sve službe u stanju pripravnosti zbog najavljene košave koja preti da otvori nova žarišta u Deliblatskoj peščari, kao i da je na sastanku dogovoreno da ministarstvo i Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine zajedno procene nastalu štetu na tom području.
-Pratimo situaciju iz sata u sat i za sada je najvažnije da nema nijednog izgubljenog života, kao i da nema nikakvih negativnih posledica po objekte koji se nalaze unutar zaštićenog područja. Vrlo je značajno da smo mi u stanju pripravnosti i da čekamo momenat da nam MUP javi da je zvanično završen požar. Nadamo se da će to biti brzo s obzirom da su sve ekipe na terenu i da smo dobili i međunarodnu podršku - rekla je Pavkov.
Ministarka Pavkov je istakla da će biti potrebno desetak dana da se uradi kompletan monitoring terena nakon što MUP zvanično saopšti da je požar ugašen.
-Tada ćemo sa licenciranim inženjerima utvrditi koliki su tačno gubici i u kom stepenu je došlo do promena i kakve su posledice. Cilj je da obnovimo kompletan ekosistem Deliblatske peščare, znači biocenozu i biotop. Pored šumskih ekosistema i stepsko-peščarske vegetacija, u fokusu će nam biti i vlažno područje ka Labudovom oknu - navela je Pavkov.
Paralelno sa tim, radi se na izradi velikog plana sanacije.
-On će integrisati plan sanacije koji proizilazi iz Zakona o zaštiti šuma, ali biće jednog šireg obuhvata i na njemu ćemo raditi kako bismo 2027. imali petogodišnji ili desetogodišnji plan i program kojim ćemo da postupamo i da radimo na obnovi kompletnog ekosistema Deliblatske peščare - rekla je Pavkov.
Prema njenim rečima, na Deliblatskoj peščari se već nalazi 1.600 kilometara protivpožarne infrastrukture i šest kamera koje 24 sata nadgledaju peščaru kako bi se požar na vreme uočio.
-Iskreno se nadam da neće doći do novih lokaliteta, novih žarišta na novim lokalitetima i da ćemo uspeti zajednički ovo što pre da rešimo - rekla je Pavkov.
Ministarka je istakla da je požar u Deliblatskoj peščari pokazao zajedništvo pokrajinskih i republičkih organa navodeći da je država pravovremeno reagovala.
Javno preduzeće Vojvodinašume obezbedilo je dodatne količine hrane i vode za divlje životinje zbog vanredne situacije izazvane požarima u Deliblatskoj peščari. Na šest aktivnih pojila voda iz bunara neprekidno teče, dok se svakodnevno voda doprema i u više od 30 valova. Za ishranu životinja obezbeđeno je oko 300 tona stočne repe i 320 tona kukuruza, koji se svakodnevno iznose na hranilišta.
(Dnevnik)
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