VIKEND DONOSI PROMENU VREMENA: Mogući pljuskovi i grmljavina, ovi delovi Srbije biće "na meti" osveženja

PRED nama je sunčan i vreo dan. Sa severa Afrike se pod uticajem ciklona sa zapada Evrope očekuje priliv vrele vazdušne mase.

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

Maksimalna temperatura biće do 38 stepeni, lokalno i do 39-40 stepeni. Najvrelije se očekuje u centralnim i jugoistočnim delovima zemlje i u Podrinju.

Svežije i ugodnije biće na istoku Srbije, maksimalna temperatura u Timočkoj i Negotinskoj Krajini do 29 stepeni.

Još vrelije biće na jugu Italije, temperatura i do 42°C, a jezgore ovog vrelog vazduha nalaziće se nad Tunisom, uz temperature od 47 stepeni.

U košavskom području duvaće jak jugoistočni vetar, na jugu Banata i u donjem Podunavlju i sa olujnim udarima od 90 km/h.

S obzirom na to da će vazaduh biti veoma suv, a vetar fenskog efrekta, postojaće ogromna opasnost od šumskih požara i požara na ovorenom, pa treba redovno pratiti državne i nadležne službe i ponašati se u skladu sa njihovim najavama i upozorenjima.

Još jednom apelujemo da ne treba paliti vatru na otvorenom i da se opušci ne bacaju van mesta predviđenih a to, navodi Đorđe Đurić u svojoj prognozi vremena.

Slabljenje košave očekuje se u subotu posle podne i uveče.

Inače, osim vrele vazdušne mase, danas i sutra iz Sahare preko centralnog Mediterana do našeg područja stići će i čestice pustinjskog peska iz Sahare.

Inače, reč je o potpunoj prirodnoj pojavi pri aktulenoj sinoptičkoj situaciji.

U subotu posle podne i uveče biće promenljivo oblačno, uz lokalne pljuskove sa grmljavinom, naročito u jugozpadnim, zapadnim, centralnim i istočnim predelima.

Lokalno ponegde može biti i grmljavinskih oluja sa gradom, uz olujni vetar i jake gromove.

Veoma toplo vreme nastaviće se i do kraja avgusta.

(Telegraf.rs)

BONUS VIDEO: Hit snimak sa Vidikovca na Kablaru “koji niko neće da poseti”