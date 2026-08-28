VIKEND DONOSI PROMENU VREMENA: Mogući pljuskovi i grmljavina, ovi delovi Srbije biće "na meti" osveženja
PRED nama je sunčan i vreo dan. Sa severa Afrike se pod uticajem ciklona sa zapada Evrope očekuje priliv vrele vazdušne mase.
Maksimalna temperatura biće do 38 stepeni, lokalno i do 39-40 stepeni. Najvrelije se očekuje u centralnim i jugoistočnim delovima zemlje i u Podrinju.
Svežije i ugodnije biće na istoku Srbije, maksimalna temperatura u Timočkoj i Negotinskoj Krajini do 29 stepeni.
Još vrelije biće na jugu Italije, temperatura i do 42°C, a jezgore ovog vrelog vazduha nalaziće se nad Tunisom, uz temperature od 47 stepeni.
U košavskom području duvaće jak jugoistočni vetar, na jugu Banata i u donjem Podunavlju i sa olujnim udarima od 90 km/h.
S obzirom na to da će vazaduh biti veoma suv, a vetar fenskog efrekta, postojaće ogromna opasnost od šumskih požara i požara na ovorenom, pa treba redovno pratiti državne i nadležne službe i ponašati se u skladu sa njihovim najavama i upozorenjima.
Još jednom apelujemo da ne treba paliti vatru na otvorenom i da se opušci ne bacaju van mesta predviđenih a to, navodi Đorđe Đurić u svojoj prognozi vremena.
Slabljenje košave očekuje se u subotu posle podne i uveče.
Inače, osim vrele vazdušne mase, danas i sutra iz Sahare preko centralnog Mediterana do našeg područja stići će i čestice pustinjskog peska iz Sahare.
Inače, reč je o potpunoj prirodnoj pojavi pri aktulenoj sinoptičkoj situaciji.
U subotu posle podne i uveče biće promenljivo oblačno, uz lokalne pljuskove sa grmljavinom, naročito u jugozpadnim, zapadnim, centralnim i istočnim predelima.
Lokalno ponegde može biti i grmljavinskih oluja sa gradom, uz olujni vetar i jake gromove.
Veoma toplo vreme nastaviće se i do kraja avgusta.
(Telegraf.rs)
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