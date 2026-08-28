KROZ PROJEKAT „I JEDAN JE MNOGO", TOKOM ŠEST MESECI, EDUKOVANO 660 MLADIH SPORTISTA: Mladi izloženi rizicima – neophodna je edukacija
PROGRAM se bavi bezbednošću dece na internetu i prevencijom bolesti zavisnosti. Biće obuhvaćeno 1.500 sportista tinejdžerskog uzrasta.
Tokom prvih šest meseci projekta „I jedan je mnogo" realizovano je ukupno 27 edukativnih radionica u 20 sportskih klubova i kampova, a edukovano je 660 mladih sportista. Program se bavi bezbednošću dece na internetu i prevencijom bolesti zavisnosti, a sprovodi ga Udruženje priređivača igara na sreću SPIS, u saradnji sa Specijalnom bolnicom za bolesti zavisnosti i Katarinom Jonev, stručnjakinjom za bezbednost dece na internetu. U prvoj godini projekta predviđeno je održavanje ukupno 52 predavanja, a edukaciju bi trebalo da prođe oko 1.500 mladih sportista.
Dosadašnjim radionicama su obuhvaćeni fudbaleri, košarkaši, odbojkaši i vaterpolisti, uzrasta od 12 do 18 godina. Svaka radionica traje 60 minuta i sastoji se iz dva tematska bloka. Prvi vodi Katarina Jonev i posvećen je bezbednom i odgovornom korišćenju digitalnih tehnologija, reagovanju na negativne komentare, rizičnim izazovima na društvenim mrežama, uticaju influensera, digitalnom nasilju i zaštiti privatnosti. Drugi blok vode stručni saradnici Specijalne bolnice za bolesti zavisnosti, kroz razgovor o zavisnosti od igara na sreću, video-igara, alkohola i psihoaktivnih supstanci, prepoznavanju ranih znakova zavisnosti i značaju zdravih životnih navika.
„Radionice su potvrdile da mladi danas svakodnevno prate digitalne sadržaje u kojima se rizično ponašanje prikazuje kao poželjno. Prevencija i edukacija mladih neophodne su, imajući u vidu globalne online trendove i rizična ponašanja koja ih okružuju. Značaj ovakvog pristupa potvrđuju i dosadašnje radionice realizovane u okviru projekta. Posebno nas ohrabruje visok nivo informisanosti i zainteresovanosti mladih, kao i njihovo aktivno učešće", kaže Nevena Marković, direktorka Udruženja priređivača igara na sreću SPIS.
Na većini radionica učestvovao je i ambasador projekta, proslavljeni košarkaš Igor Rakočević, koji je kroz lična iskustva mladima govorio o značaju sporta, discipline i odgovornih životnih izbora. Pored njega, radionicama su prisustvovali i vaterpolo reprezentativac Vasilije Martinović, kao i bivši odbojkaški reprezentativci Srećko Lisinac i Nemanja Petrić.
„Kada uđem u salu punu dece koja treniraju, znam tačno kroz šta prolaze i znam koliko im u tim godinama znači da im neko ne drži pridiku. Potpuno je drugačije kada im iskreno ispričam svoja iskustva i izazove sa kojima sam se kao mladi sportista suočavao, jer to gradi poverenje. Najbolji osećaj mi je kada posle radionice ostanu da nešto pitaju, to znači da su slušali. Ime projekta nije slučajno odabrano. Ako i jedno dete zbog ovoga donese bolju odluku znači da smo uradili nešto dobro", poručio je Igor Rakočević.
Pored dece i mladih, radionicama je prisustvovalo i 36 trenera, kao i generalni direktori klubova, sekretari i PR menadžeri, čime je edukacija dosegla i odrasle koji sa mladim sportistima svakodnevno rade. Realizacija radionica nastavlja se i u jesenjem periodu, uz plan daljeg širenja programa na nove klubove i gradove u Srbiji, kao i uz pripremu šire promotivne kampanje projekta „I jedan je mnogo".
Kontakt telefon za pomoć i podršku u slučajevima kada su mladima ili njihovim porodicama potrebne stručne informacije i savet:
Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti 011 3671-429
Nacionalni kontakt centar za bezbednost dece na internetu 19833
ZAKONITO I ODGOVORNO
Udruženje priređivača igara na sreću SPIS osnovale su kompanije Mozzart Bet i MaxBet, dok je Balkan Bet pridruženi član. Cilj udruženja je da aktivno doprinosi razvoju zakonitog, odgovornog i transparentnog priređivanja igara na sreću u Republici Srbiji, prevenciji štetnih oblika ponašanja kod osetljivih društvenih grupa i primeni najviših standarda društveno odgovornog poslovanja, uključujući etičko oglašavanje, sprečavanje prevara, zaštitu privatnosti igrača i nultu toleranciju na zavisnosti od igara na sreću
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