POMOĆ NAJSTARIJIM GRAĐANIMA: Akcija "Vojni lekar na selu" nastavljena na području Loznice (VIDEO)
AKTIVNOST civilno-vojne saradnje ”Vojni lekar na selu” sprovedena je danas u selima Korenita i Tronoša na teritoriji grada Loznice i u selima Bratiševac, Gornji Striževac i Resnik u opštini Babušnica.
U selima u okolini Loznice pripadnici 1. brigade Kopnene vojske realizovali su lekarske preglede u Domu kulture u Koreniti, a nakon toga usledili su patronažni pregledi starijih lica u selima Korenica i Tronoša.
Nadomak Babušnice u selima Bratiševac, Gornji Striževac i Resnik pripadnici 3. brigade Kopnene vojske takođe su kroz patronažne posete realizovali opšte medicinske preglede starijih i teško pokretnih lica u ovim selima.
Kao i uvek do sada, pripadnici Vojske Srbije su srdačno prihvaćeni od građana, koji, uz zahvalnost na pruženoj pomoći, ističu da se uvek mogu osloniti na Vojsku Srbije kada im je pomoć potrebna.
Ovakve aktivnosti doprinose ne samo pomoći ljudima u vidu lekarskih pregleda, već i poboljšanju saradnje između lokalne samouprave i jedinica Vojske Srbije razmeštenih u tim opštinama.
U narednom periodu planira se nastavak ovakvih akcija. Akcija „Vojni lekar na selu“ samo je jedan u nizu projekata civilno-vojne saradnje koje Vojska Srbije sprovodi u svim krajevima Republike Srbije radi stvaranja uslova za bolji život građana naše zemlje i negovanja neraskidive veze vojske i naroda.
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